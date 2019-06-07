У Тернопільському районі залишилося 9 ЗОШ І – ІІІ ступенів

Зі слів начальника відділу освіти Тернопільської РДА Василя Цаля, після створення на теренах Тернопільського району чотирьох об’єднаних громад у районі залишилося 9 ЗОШ І – ІІІ ступенів, які цьогоріч випустили 113 одинадцятикласників. З них шестеро претендують на золоті і двоє — на срібні медалі.

Про це пише газета “Подільське слово” у сьогоднішньому номері.

«Дорогі наші випускники! Вітаємо вас із закінченням школи! Бажаємо рівних доріг і попутного вітру! Нехай у вашому житті буде багато добра, нехай завжди буде в серці любов, а поруч ідуть друзі, які підтримають і допоможуть! Нехай усі ваші заповітні мрії збудуться, і ви зі стійкістю, мужністю і терпінням подолаєте всі перепони!» — звернувся до випускників головний освітянин району Василь Цаль на Останньому дзвонику в Великих Бірках.