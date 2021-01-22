11-річного хлопчика, який отримав 42 поранення від осколків, прооперували

11-річного хлопця, який отримав 42 поранення від осколків, прооперували у Тернопільській обласній дитячій клінічній лікарні. Дитину о 3 ночі у важкому стані доправили у Київ. Сьогодні хлопця мають прооперувати вдруге о 12 годині. Про це повідомив головний лікар Григорій Корицький, – повідомляє Суспільне.

За його, словами тернополянин потрапив до лікарні з множинними колотими ранами спини.

Старша лікарка зміни швидкої допомоги Марія Вовчук каже, що виклик надійшов вчора, 21 січня, об 11 годині 13 хвилин. На місце події виїжджала швидка, хлопця госпіталізували до лікарні.

Речник Нацполіції області Сергій Крета розповів, що хлопець отримав поранення під час катання на санках поблизу 27 школи. Вчора поліцейські повідомили, що у хлопця кинули петардою. На сьогодні справу перекваліфіковують.

“Хлопець катався на санках разом із сестрою, вона травм не отримала”, – каже батько дитини Ярослав Капустяник.

Нагадаємо, рідні та друзі просять про фінансову допомогу на лікування, номер картки батька: Капустяник Ярослав 4149629315495515 та 5168752000709702.