У місті на Тернопільщині відбудеться Кубок світу з футболу серед діаспорних команд

Чортків готується прийняти турнір, у якому візьмуть участь збірні українців з восьми країн світу. В рамках святкування Дня міста, 8-12 липня, Чортків гостинно розкриє ворота міського стадіону «Харчовик» для ІХ Кубку світу з футболу серед діаспорних команд.

Приймати змагання такого рівня – це велика честь для нашого міста. Кубок серед діаспорних команд є міжнародним турніром, покликаний об’єднати українців зі всього світу та не дати їм забути власного коріння.

У понеділок, 27 січня, відбулось перше засідання організаційного комітету, у якому взяли участь керівники структурних підрозділів Чортківської міської ради та президент Україно-Іспанської Торгової палати, член Української Всесвітньої Координаційної Ради та Світового Конгресу Українців Михайло Петруняк. На засіданні обговорили актуальні питання щодо організації та проведення кубку, домовившись про наступні оргкомітети у більш широкому форматі.

Варто зазначити, що протягом п’яти днів, коли відбуватиметься турнір, проходитимуть зустрічі між представниками місцевого бізнесу, підприємцями та представниками діапспори, де обговорюватимуть можливі варіанти співпраці та інвестування коштів у цікаві проекти та ідеї.

Довідково. Кубок світу з футболу серед українських діаспорних команд – проект, який організувала міжнародна організація українських громад «Четверта хвиля» (Канада). Вперше проводився у 2012 році у Тернополі. Багато років поспіль саме «файне» місто приймало турнір, а згодом чемпіонат перебазувався на Київщину. Минулого року турнір проходив у Ірпені Київської області. У ньому прийняли участь українці з Данії, Франції, Канади, Ізраїлю та дві команди з Польщі. Перемогу святкували українці з Франції.