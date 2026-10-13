У Тернополі 20-річний чоловік вимагав $6000 за зняття з розшуку: його затримали із $3000

У Тернополі 20-річному чоловікові оголосили підозру у вимаганні неправомірної вигоди за вплив на рішення посадовців. За даними поліції, він обіцяв допомогти військовозобов’язаному зняти статус «у розшуку» в мобільному застосунку за 6000 доларів США. Підозрюваного затримали під час отримання половини суми — 3000 доларів.

Як повідомили в поліції Тернопільщини 13 жовтня, злочинну діяльність молодика викрили оперативники карного розшуку Головного управління Нацполіції та Тернопільського районного управління поліції.

За інформацією правоохоронців, 20-річний тернополянин запевняв чоловіка, який перебував у розшуку через порушення правил військового обліку, що може вплинути на рішення посадовців територіального центру комплектування та соціальної підтримки.

Спочатку він назвав вартість своєї «послуги» від 4000 доларів, а згодом визначив конкретну суму — 6000 доларів США. Половину грошей вимагав передати одразу, а решту — після зняття статусу «у розшуку».

Правоохоронці затримали фігуранта під час отримання 3000 доларів.

Слідчі Тернопільського районного управління поліції за процесуального керівництва прокуратури повідомили чоловікові про підозру за частиною 3 статті 369-2 Кримінального кодексу України — вимагання неправомірної вигоди за вплив на прийняття рішення особою, уповноваженою на виконання функцій держави.

Санкція статті передбачає від трьох до восьми років позбавлення волі з конфіскацією майна.

Суд обрав підозрюваному запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з правом внесення застави в розмірі 140 тисяч гривень.

Досудове розслідування триває. Поліцейські перевіряють, чи може чоловік бути причетним до інших аналогічних злочинів.

Підозра не означає доведення вини. Відповідно до Конституції України, людина вважається невинуватою, доки її вину не доведено в законному порядку та не встановлено обвинувальним вироком суду.