У Тернополі 7-річний хлопчик утік з освітнього закладу

Учора близько 10-ї години ранку патрульні отримали повідомлення від схвильованої жінки, яка розповіла, що її 7-річний син утік з освітнього закладу. Про це повідомляє Патрульна поліція Тернопільської області.

Інспектори негайно прибули на місце події та розпочали пошуки хлопчика. Перевіривши прилеглу територію, охоронці порядку виявили дитину в одному із магазинів міста.

Маленького втікача, цілого та неушкодженого, поліцейські повернули матері, яка також прибула на місце події.

Про описану подію патрульні повідомили працівників ювенальної превенції.