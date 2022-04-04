У Тернополі автомобілі, які припарковані «хаотично» або залишені надовго, забиратимуть на арештмайданчик

У Тернополі автомобілі, які припарковані «хаотично» або залишені надовго на дорогах, створюючи перешкоди для проїзду громадського чи іншого транспорту, будуть евакуйовані на арештмайданчик.

Щоденний контроль за паркуванням транспортних засобів у Тернополі здійснює управління муніципальної інспекції спільно з Управлінням патрульної поліції в Тернопільській області.

Міська влада наполегливо звертається до усіх тернополян та гостей міста з проханням не залишати приватний транспорт на тривалий період на проїжджій частині вулиць, адже це є порушенням Правил зупинки, стоянки, паркування транспортних засобів і суттєво ускладнює дорожній рух.