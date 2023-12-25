У Тернополі бабуся знайшла чужу банківську картку та використала її, тепер стареньку судитимуть
До працівників Тернопільського районного управління поліції звернулася місцева мешканка. Жінка повідомила, що втратила банківську карту. Зникнення виявила не одразу, а лише після того, як на мобільний отримала сповіщення про списання коштів.
Як з’ясувалося, картку на одній із вулиць Тернополя знайшла 72-річна жителька обласного центру. Скориставшись відсутністю паролів, пенсіонерка розрахувалася в магазині за товар.
Камери відеоспостереження зафіксували зловмисницю. Її місцеперебування встановили оперативники, а слідчі оголосили про підозру у вчиненні злочину, передбаченого частиною 4 статті 185 Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає позбавлення волі на строк від п’яти до восьми років. Триває слідство.