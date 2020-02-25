У Тернополі біля церкви священник готував млинці, якими пригощав парафіян (Фото)

Про це йдеться на офіційній сторінці Тернопільсько-Бучацької єпархії ПЦУ.

У неділю, 23 лютого 2020 року, напередодні сиропусної неділі та Великого посту, на церковному подвір’ї кафедрального храму Різдва Христового м. Тернополя духовенство разом з парафіянами весело відсвяткували Масляну, – зазначено у повідомленні. – Благословив святкування архієпископ Тернопільський і Бучацький Тихон та запросив усіх до частування. Прекрасне свято організували колектив Тернопільського вищого професійного училища ресторанного сервісу і торгівлі у співпраці з акторами Тернопільського академічного обласного українського драматичного театру ім. Т. Шевченка. Дорослі і діти отримати справжнє задоволення від частування та спілкування. Найбільше присутніх вразило те, що традиційні для Масляної смаколики – млинці, для усіх готував архієпископ Тихон. Святкування завершилося позитивними враженнями і словами подяки організаторам та спільними фотосвітлинами.

Фото зі сторінки Тернопільсько-Бучацької єпархії ПЦУ у Фейсбук.



