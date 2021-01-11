У селі на Тернопільщині освятили нове проборство

9 січня, у день празника св. первомученика і архидиякона Стефана, архиєпископ і митрополит Тернопільсько-Зборівський Василій Семенюк здійснив пастирський візит на парафію УГКЦ св. Онуфрія Великого с. Августівка, Козівського деканату. Владика очолив Божественну Літургію, на якій йому співслужили настоятель храму о. Віталій Олійник та священники сусідніх парафій о. Василь Вуйцік, о. Борис Новосад та о. Петро Мельничук.

Після Богослужіння відбувся похід з хоругвами до нового проборства, де відбувся Чин його освячення. Парафіяльний будинок, який призначений для проживання священнослужителя та проведення катехитичних заходів, духовних розмов, збудований за підтримки Тернопільсько-Зборівської архиєпархії, місцевих аграріїв та старанням вірних парафії. Високопреосвященний Василій відзначив подячною грамотою о. Віталія Олійника та висловив слова подяки і благословення кожному, хто долучився до спорудження проборства.

У проповіді архиєпископ говорив про подвиг першого мученика за Христа – первомученика Стефана: «Стефан — один із семи перших дияконів — проповідував Слово Боже, давав свідоцтво правди, роздаючи разом з тим милостиню. А тому, що зразково виконував свої дияконські обов’язки, всеціло посвячуючи себе убогим, то стягнув на себе ненависть і заздрість юдейських священників».

Мучеництво св. архидиякона Стефана кир Василій вважає ідеальним способом вдячності Богові за любов, адже нелегко є «віддати навіть життя і простити тим, які нас переслідують. Не знаємо, чи зажадає від нас Бог мученичої смерті, але немає сумніву, що і в нашому народі, з ласки Божої, були ті що віддавали Майдані і віддають на сході України свої життя, свою юність за неньку Україну за свій народ, за цілісність держави. На них сповняється слова Христа, що немає більшої любові ніж віддати життя за друзів своїх. Де б ми не були, ким би ми не стали, ми завжди повинні відважно визнавати і боронити свою віру в Христа».

Завершуючи духовну науку, владика закликав вірних просити у первомученика Стефана і новомучеників українських, щоб «вони і на далі були з нами в долі і недолі, заступаючись за нас і вели нас на велике діло духовного обновлення, щоб розступилася гріховна ніч і засяяло ясне сонце правди Христос Бог наш. Святий архидияконе первомучениче Стефане і наші блаженні новомученики провадьте нас у ці різдвяні дні до міцної злуки з Божим Дитятком, що принесло нам правду з Неба і показало шлях куди треба іти».

о. Олег ХАРИШИН,

прес-служба архиєпархії