12:01 | 8.05.2023
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Новини Тернополя 

У Тернополі чоловік впав у глибоку яму

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Рятувальним відділенням ГУ ДСНС України у Тернопільській області здійснено виїзд на допомогу з порятунку чоловіка, який впав у яму глибиною 3 м і в результаті отриманих травм не зміг самостійно піднятися на поверхню. За допомогою телескопічної драбини рятувальниками було здійснено спуск, надано потерпілому домедичну допомогу та за допомогою медичної дошки транспортовано на поверхню. Після чого передано працівникам екстреної медичної допомоги.
Дана подія трапитись 06.05.2023р. у м. Тернополі по вул. Микулинецькій, 14.

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