На Тернопільщині п’яний скутерист вчинив ДТП

Дорожньо-транспортна пригода сталась 7 травня на автодорозі М-19 поблизу с. Ліски Збаразької територіальної громади. Орієнтовно о 15.00 годин водій скутера «Forte» не впорався з керуванням залізного «коня» та випав з «сідла».

Внаслідок падіння скутерист, 34-річний житель м. Збараж, отримав сильні травмування голови та рук. Потерпілого госпіталізували до Збаразької лікарні, де медики встановили, що чоловік кермував скутером в стані алкогольного сп’яніння.