У Тернополі дебошир накинувся на свою матір і відкусив їй палець

Під час з’ясування стосунків у Тернополі чоловік в гніві напав на власну матір і відкусив їй палець.

Спершу поліція приїхала до чоловіка на виклик про домашнє насильство. Заявниця – його мати, повідомила, що прийшла додому, а на підлозі у квартирі лежав її син. Розмовляти він відмовлявся і поводився дивно. За деякий час вигнав її з квартири та зачинив двері. Тому жінка викликала поліцію.

По приїзді правоохоронців, чоловік через щілину дверей розпилив речовину сльозогінної та дратівливої дій. Відчиняти двері відмовлявся, а за деякий час з квартири почали лунати звуки, схожі на постріли.

На місце події для допомоги патрульним виїжджала слідчо-оперативна група, працівники кримінальної поліції та сектору протидії домашньому насильству.

Правоохоронцям вдалося зайти до приміщення і затримати 52-річного дебошира. Проте він відбивався та погрожував поліцейським розправою. Коли до чоловіка уже на дворі підійшла матір та спробувала витерти йому обличчя, він накинувся та відкусив їй палець.

Дебошира затримали згідно із статтею 208 КПК. У квартирі оперативники виявили та вилучили вогнепальну зброю, перцевий балончик та набої. Про свій вчинок чоловік говорити не хоче. Мама притензій до сина не має і писати заяву про напад відмовилася.

Вирішується питання про оголошення тернополянину підозри згідно із ч.2 ст. 342 (опір працівникові правоохоронного органу під час виконання ним службових обов’язків ) та ч.1 ст. 263 (незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами) Кримінального кодексу. Триває слідство.

Джерело: ГУНП