У Тернополі до 20 години продовжено роботу чотирьох пунктів вакцинації
З 22 жовтня роботу чотирьох центрів масової вакцинації населення продовжено до 20:00 год.
Знаходяться вони за адресами:
Центр дозвілля і молодіжних ініціатив ім. Довженка, просп. Злуки, 45 – 09:00-20:00, Пн –Нд (Pfizer-BioNTech);
ТЦ «Епіцентр», вул. Поліська, 7 – 09:00-20:00, Пн – Нд (Pfizer-BioNTech);
ТРЦ «Подоляни», вул. Текстильна, 28 – 09:00-20:00, Пн–Нд (AstraZeneka, CoronaVac);
ТЦ «Орнава», вул. А. Живова, 15-А – 09:00-20:00, Пн – Нд (AstraZeneka, CoronaVac);
Ще два пункти щеплення у Тернополі працюють без змін – до 16:00 год.:
вул. Шпитальна, 4 – 09:00-16:00, Пн – Нд (AstraZeneka, CoronaVac);
Тернопільський міський лікувально-діагностичний центр, вул. Руська, 47 – 10:00-16:00, Пн – Пт, 10:00-14:00, Сб– Нд (CoronaVac, Pfizer-BioNTech).
Отримати консультацію щодо вакцинації, термінів ревакцинації, місця проведення вакцинації та графіку роботи центрів вакцинації населення можна за телефоном гарячої лінії +380678811066.
Записатися на вакцинацію можна на сайтіhttps://www.medical.te.ua/ua/ у Кабінеті пацієнта