У Тернополі до 20 години продовжено роботу чотирьох пунктів вакцинації

З 22 жовтня роботу чотирьох центрів масової вакцинації населення продовжено до 20:00 год.

Знаходяться вони за адресами:

Отримати консультацію щодо вакцинації, термінів ревакцинації, місця проведення вакцинації та графіку роботи центрів вакцинації населення можна за телефоном гарячої лінії +380678811066.

Записатися на вакцинацію можна на сайті https://www.medical.te.ua/ua/ у Кабінеті пацієнта