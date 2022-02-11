У Тернополі до лав Національної гвардії шукають спеціалістів

Військовослужбовці 2 батальйону 2 Галицької бригади запрошують для проходження служби в лавах Національної гвардії України.

Станом на сьогодні батальйон потребує фахівців таких спеціальностей:

– водіїв-механіків з посвідченням водія категорії «C», «C1»; «D», «D1»;

– санітарного інструктора та фельдшера з медичною середньо-спеціальною освітою.

На військову службу за контрактом осіб рядового, сержантського і старшинського складу до Національної гвардії України приймаються громадяни України, які пройшли професійно-психологічний відбір і відповідають установленим вимогам проходження військової служби:

– військовослужбовці, які проходять строкову військову службу у Національній гвардії України;

– громадяни призовного віку, які мають вищу, професійно-технічну або повну (базову) загальну середню освіту і не проходили строкової військової служби.

Вимоги до кандидатів для проходження військової служби за контрактом:

– придатні за станом здоров’я до військової служби у Національній гвардії України, що встановлюється в ході медичного огляду та професійно-психологічного відбору, які проводяться у відомчих медичних закладах МВС України;

– вища, професійно-технічна, повна або базова загальна середня освіта (для громадян призовного віку, які не проходили строкової військової служби);

– наявність кваліфікації, що споріднена або відповідає військово-обліковій спеціальності за посадою, на яку планується призначення для проходження військової служби за контрактом;

– наявність отриманої під час проходження строкової військової служби військово-облікової спеціальності, що відповідає профілю службової діяльності за посадою, на яку планується призначення для проходження військової служби за контрактом (для військовозобов’язаних).

Які переваги має служба у Нацгвардії?

– стабільна оплата праці (від 10 000 грн) та поетапне її зростання залежно від вислуги років, військового звання та займаної посади;

– безоплатна медична допомога військовослужбовцям та членам їх сімей, медичне та санаторно-курортне лікування; військовослужбовці рядового, сержантського і старшинського складу, які проходять військову службу за контрактом у Національній гвардії України, забезпечуються за рахунок держави харчуванням (тільки обідом) за нормою № 1 – загальновійськовою, крім вихідних, святкових днів та часу перебування у відпусці;

– додаткові грошові виплати та винагороди (матеріальна допомога на оздоровлення, для вирішення соціальних питань, підйомна допомога при переїзді на нове місце служби, надбавки та премії за виконання особливо важливих завдань, роботи з підвищеним ризиком тощо), при укладанні першого контракту військовослужбовцю виплачується одноразова грошова допомога в розмірі 8-10 прожиткових мінімумів;

– можливість отримати вищу освіту у військових вишах під час служби – безкоштовно або пільгово;

– щорічна відпустка, тривалість якої зростає зі збільшенням вислуги років;

– забезпечення службовим житлом за наявності або офіційна оплата за піднайом належних житлових приміщень;

– право на отримання житла за рахунок держави, оренди для військовослужбовців та членів їх сімей жилого приміщення, або, за їх бажанням, отримання грошової компенсації за піднайом (найом) жилого приміщення;

– окрім загального страхового стажу, служба зараховується до стажу державної служби;

– можливість моделювати свою військову кар’єру, обираючи в межах здобутої освіти, вмінь, посадових вимог та наявних вакансій потрібну спеціальність, підрозділ, військову частину, місце проходження служби;

– за бажанням – можливість узяти участь у миротворчих місіях за кордоном;

– право на пенсію після 25 років календарної служби, зокрема й за змішаним з цивільним стажем;

– першочергова пільга дітям військовослужбовців під час зарахування до всіх дошкільних і загальноосвітніх закладів, оздоровчих таборів; до середніх професійних і вищих навчальних закладів військового профілю;

– один місяць служби за півтора місяця – для осіб на окремих посадах в окремих підрозділах, що визначеним переліком.

Надія Німець