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Новини Тернополя 

Тернопільські лікарі навчилися годувати пацієнтів через черевну стінку

Irena 0 Views Прокоментуй!
Лікарі Тернопільської університетської лікарні Петро Сас та Юрій Бутницький разом з лікарями Збаразької центральної районної комунальної лікарні Василем Гнойовим, Ірина Галіяш та Зеновієм Мельником впроваджують метод черезшкірної ендоскопічної гастростомії.
Власне, такий спосіб роботи застосували у хворої з ішемічним інсультом і розладами ковтання.
 
«Ця методика зменшує час перебування пацієнта в стаціонарі, переноситься легше і менш затратно, ніж накладання стоми оперативним шляхом. Таке харчування, поки відновляться рефлекси, полегшує стан пацієнта, дає можливість його відживлення та зменшує виникнення ускладнень», – пояснює лікар-хірург Петро Сас.

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