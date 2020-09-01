Тернопільські лікарі навчилися годувати пацієнтів через черевну стінку

Лікарі Тернопільської університетської лікарні Петро Сас та Юрій Бутницький разом з лікарями Збаразької центральної районної комунальної лікарні Василем Гнойовим, Ірина Галіяш та Зеновієм Мельником впроваджують метод черезшкірної ендоскопічної гастростомії.

Власне, такий спосіб роботи застосували у хворої з ішемічним інсультом і розладами ковтання.

«Ця методика зменшує час перебування пацієнта в стаціонарі, переноситься легше і менш затратно, ніж накладання стоми оперативним шляхом. Таке харчування, поки відновляться рефлекси, полегшує стан пацієнта, дає можливість його відживлення та зменшує виникнення ускладнень», – пояснює лікар-хірург Петро Сас.