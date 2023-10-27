На Тернопільщині в колодязі загинув 18-річний хлопець
26 жовтня на території Чортківської громади сталася трагедія. Повідомляє Управління ДСНС України в Тернопільській області.
У с. Гермаківка Іване-Пустенської внаслідок падіння в криницю загинув 18-річний хлопець.
Працівники ДСНС за допомогою рятувального спорядження підняли з криниці, глибиною 4 м, тіло хлопця.
За словами батьків, юнак ще 24 жовтня вранці вийшов з дому і не повернувся. На дзвінки він не відповідав, – повідомляють у поліції.
При попередньому огляді судово-медичний експерт слідів насильницької смерті на тілі не виявив. Причину нещастя встановить експертиза. Даний факт внесений в ЄРДР відповідно до статті 115 ККУ з поміткою “нещасний випадок”. Триває слідство.
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