26 жовтня на території Чортківської громади сталася трагедія. Повідомляє Управління ДСНС України в Тернопільській області.

У с. Гермаківка Іване-Пустенської внаслідок падіння в криницю загинув 18-річний хлопець.

Працівники ДСНС за допомогою рятувального спорядження підняли з криниці, глибиною 4 м, тіло хлопця.

За словами батьків, юнак ще 24 жовтня вранці вийшов з дому і не повернувся. На дзвінки він не відповідав, – повідомляють у поліції.

При попередньому огляді судово-медичний експерт слідів насильницької смерті на тілі не виявив. Причину нещастя встановить експертиза. Даний факт внесений в ЄРДР відповідно до статті 115 ККУ з поміткою “нещасний випадок”. Триває слідство.

Фото ілюстративне