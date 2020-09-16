Чи законно оштрафували директорів шкіл та садочків у Тернополі

Тернопіль продовжує залишатись у червоній зоні. Діє офіційна заборона уряду на роботу громадського транспорту, дошкільних закладів та шкіл. Але Тернопільський оперативний міський штаб боротьби з коронавірусом відмовився посилювати карантин. Паралельно із цим, на директорів шкіл, які не закрили навчальні заклади поліція наклала штрафи. Що ж робити батькам учнів та хто відповідальний за те, що відбувається у місті – розбиралися юристи команди “Дій-Тернопіль”.

Відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 22.07.2020 №641 залежно від епідемічної ситуації в регіоні, районі чи місті обласного значення може бути встановлений рівень епідемічної небезпеки поширення COVID-19. Послабити карантин можуть не раніше ніж після 14 днів встановлення у населеному пункті “червоної”, “помаранчевої” чи “жовтої” зони. Однією із заборон, що діють у червоній зоні – відвідування закладів освіти здобувачами освіти.

Штрафи для директорів?

Директорів шкіл та садочків, які не закрили школи оштрафували на 17 тисяч гривень. Керівництво навчальних закладів із протоколами поліції не згодне, оскільки посилаються на рішення міської ради від 3 серпня і рішенням Тернопільського міського штабу для боротьби з коронавірусом. Директори хочуть оскаржувати штрафи у судді. Зі свого боку міська влада обіцяє надати їм юридичний супровід та адвокатів.

У Тернопільському міському штабі для боротьби з коронавірусом свої дії обгрунтовують тим, що рішення Кабінету міністрів порушує Конституцію України, зокрема право на освіту. Хоча, аналізуючи рішення штабу не бачимо конкретних вказівок щодо відвідування-невідвідування навчальних закладів. У протоколі йдеться: “Забезпечити повноцінне (належне) функціонування закладів освіти за умови дотримання протиепідемічних вимог, що рекомендовані МОЗ України. Батькам (опікунам) очікувати дітей на вулиці поблизу закладів освіти. НЕ допускати скупчення осіб, які очікують на дітей поблизу закладів освіти.” Інформації про фізичне відвідування дітей навчальних закладів немає.

Не всі батьки такі обмеження сприймають позитивно, адже часто просто не мають на кого залишити дитину.

В той час у прес-службі Національної поліції повідомляють: “Якщо батьки приведуть дітей в школу, а вони захворіють COVID 19, то тоді кримінальну відповідальність понесе директор закладу згідно статті 325 ККУ.”

Кабмін vs Місцева влада

Чим же маємо керуватися? Постановою Кабміну, рішенням Конституційного суду щодо цієї постанови чи рішенням міської ради?

Згідно законодавства рішення Кабміну має вищу юридичну силу ніж рішення органів міського самоврядування. Тобто якщо є невідповідність між рішенням міської ради і постановами Кабінету Міністрів, то виконувати потрібно постанову Кабінету Міністрів.

У соцмережах активно поширюють інформацію, що ця постанова визнана неконституційною. Але насправді Конституційний суд України закрив провадження по цій справі, оскільки пункти постанови, які оскаржувалися у судді на час розгляду втратили чинність. Серед оскаржуваних заборон- заборони відвідувати дітьми школи та садочки не було, оскільки у судді їх ніхто не оскаржував.У рішенні Конституційного суду не йдеться, що заборона відвідувати дітьми школи та садочки порушує Конституцію України.

Враховуючи ситуацію, що склалася обмеження стосуються не права отримувати освіту, а можливості її здобувати у приміщенні навчального закладу. Отже, обов’язок керівників навчальних закладів забезпечити таку форму освіти, яка не передбачає фізичного відвідування приміщення шкіл та садочків дітьми.

Отже з точки зору законодавства, директори шкіл та садочків порушили карантинні заборони відкривши двері навчальних закладів для дітей. У протоколі засідання штабу для боротьби з коронавірусом від 4 вересня 2020 року немає прямої вказівки щодо відвідування учнями навчальних закладів, а є лише теза про “повноцінне (належне) функціонування закладів освіти за умови дотримання протиепідемічних вимог”. Спиратися на рішення сесії від 3 серпня є недоцільно, оскільки рішення органів місцевого самоврядування не можуть “стояти” вище за постанови уряду. Тим більше, що притягнути до відповідальності за таке рішення неможливо, оскільки воно колективне (таке, за яке проголосували депутати), на відміну від персональної відповідальності кожного керівника навчального закладу. У будь якому випадку адмінпротоколи, які складені поліцією чинні, якщо їх не оскаржити у судді. А яке рішення прийме суд та як трактуватимуть вчинки своїх підзахисних адвокати – побачимо згодом.