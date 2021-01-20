“Техно-буд-центр” заробив зайвих 121 млн грн. Аваков пішов у наступ на лідерів дорожнього картелю

Кримінальне провадження щодо антиконкурентних узгоджених дій «Автомагістралі-Південь» з «Техно-буд-центром» стало можливим завдяки експертам «Ліги антитрасту».

У листопаді Ірина Венедиктова розхвилювалась, що Володимир Зеленський може знести її з генпрокурорської посади, бо вона стала занадто токсична для президентського рейтингу.

І оголосила перевірку дотримання законності при будівництві доріг в рамках програми «Велике будівництво», оскільки «результати журналістських розслідувань свідчать про наявність непоодиноких випадків порушення закону та зловживань під час проведення закупівель, визначення вартості доріг і матеріалів, виконання і прийняття робіт при будівництві, реконструкції, ремонті та утриманні автомобільних доріг».

Водночас певну небезпеку відчув і Арсен Аваков. Його супротивники почали розхитувати крісло під аваківським міністром інфраструктури Владиславом Кріклієм, аби пересадити в нього голову Укравтодору Олександра Кубракова. І тоді міністр внутрішніх справ зробив те, що у нього виходить найкраще: відкрив кримінальне провадження проти улюбленців Кубракова. І чутки про звільнення Криклія припинились.

Отже у жовтні 2020 року у кримінальному провадженні №42019000000001413 з’явився епізод про розкрадання коштів на тендерах Служби автодоріг у Тернопільській області вартістю 1 млрд грн по ремонту траси М-12 Стрий-Тернопіль-Кропивницький-Знам’янка (через м. Вінниця) на ділянках 153+432 – 176+232 та 176+232 – 192+324 у 2017-2018 роках.

Укравтодорівці віддали перемогу фірмі «Автомагістраль-Південь», яка запропонувала виконати ремонти всього на 0,9% дешевше від очікуваної вартості торгів. Хоча пропозиції конкурента «Техно-Буд-Центр» на двох торгах була на 30% та 33% дешевшою. У грошовому виразі різниця між пропозиціями учасників сумарно склала 314 млн гривень, що мала б зекономити держава, якщо б підрядником став дешевший претендент.

Причиною обрання дорожчого переможця стало те, що по тендеру 153+432 – 176+232 «Техно-буд-центр» не надав документ про заборгованість із сплати податків і зборів. А від підряду на ділянці 176+232 – 192+324, за словами замовника, відмовився сам і не став підписувати договір.

Як виявилось, «Техно-буд-центр» отримав суперсатисфакцію за відмову від боротьби.

«Автомагістраль-Південь» уклала з ним два договори субпідряду на ремонт цих ділянок на 317,50 млн гривень та 491,47 млн гривень. Тобто у сумі «Техно-Буд-Центр» отримав 807,97 млн грн. І це набагато більше від сумарних 686,98 млн грн, що «Техно-буд-центр» отримав би за ремонт доріг, якби укравтодорівці уклали угоди з ним як з переможцем тендеру згідно до його пропозицій!

Фактично можна говорити, що «Техно-буд-центр» заробив зайвих 121 млн грн. А ще ж є й заробіток самої «Автомагістралі-південь» 194 млн грн, які вона собі залишила як генпідрядник. Тобто держава фактично на рівному місці переплатила 315 млн грн тільки тому, що тендери не вдалось завершити відповідно до результату цінового аукціону.

Це, безумовно, була не дуже чиста історія, і експерти «Ліги антитрасту» в рамках розслідування утворення картелю під дахом Укравтодору розібрались у цих тендерах. Фактично саме «Ліга антитрасту» встановила субпідрядні стосунки «Автомагістралі-Південь» (№1 у хіт-параді фаворитів Укравтодору-2020) і «Техно-буд-центру» (№6 в рейтингу). Та виклала свої підозри щодо антиконкурентних узгоджених дій, що призвели до збитків державі у особливо крупних розмірах, в заявах до АМКУ та НАБУ. І вже звідти ці дані перекочували до кримінального провадження Нацполіції. Прямо з формулюванням про «антиконкурентні узгоджені дії» вказаних фірм.

У свою чергу Нацпол теж зробив певну роботу. Слідчі долучили до справи експертизу Держаудитслужби, яка перевіряла відповідність фактично виконаних робіт і виявила «зайве включення до актів» 844 тон улаштування асфальтобетону. Тобто фактично були оплачено, але не виконано робіт на 88 млн грн. При цьому «Автомагістраль-Південь» відверто не налаштована на співпрацю зі слідством. Оскільки відмовилась надавати їм фінансово-господарські документи за тендерами в рамках будівельно-технічної експертизи для встановлення фактично виконаних робіт та витрачених матеріалів.

Окрім Нацполу на розбор польотів завітало і СБУ, від якого до матеріалів справи було долучено дані про те, як «Автомагістраль-Південь» завищує ціни на будівельні матеріали по ланцюжку перепродажів фірмами-«прокладками».

За даними СБУ, на тернопільських тендерах до злочинної схеми розкрадання причетні близько 11 фірм (у тому числі «Медан» та «Шляховик-97), з якими «Автомагістраль-Південь» укладала договори з ремонтних робіт, закупки будматеріалів, оренди техніки і транспорту за завищеними цінами.

Зокрема у 2020 році «Автомагістраль-Південь» закупила у ТОВ «Медан» бетон на 834 млн гривень за цінами вищими від ринкових майже на 40%, що дозволило привласнити понад 300 млн гривень.

В свою чергу «Техно-Буд-Центр» у 2018 – 2020 рр. закуповував будматеріали у фірми «Спецавтоінвест», з якою має спільних власників. Збитки держави в результаті операцій «за завищеними цінами» склали 70,8 млн. грн. Потім «Спецавтоінвест» укладав договори на придбання будматеріалів зі своєю мережею посередників, зокрема:

ТОВ «ВО Волинь-Бетон», яке закуповує цемент по 1306 грн./т, а реалізує за 1358 грн./т;

ТОВ «Євро Брук» закуповує цемент по 1849 грн./т, продає «Техно-Буд-Центру» по 2086 грн./т;

ТОВ «Транс Цем» закуповує цемент по 1848 грн./т, продає по 2291 грн./т;

ТОВ «Цем-Ресурс 1» закуповує цемент по 1278 грн./т, реалізує по 1632 грн./т;

ТОВ «Галич Моноліт», ТОВ «Цемікс» закуповують по 1694 грн./т, а продають за 2212 грн./т.

Прикметно, що напередодні входу СБУ у цю справу дані про ланцюжки накруток «Автомагістралі-Південь» опублікували журналісти «Watchdogs.Info». То ж справа з усіх боків виглядає шикарно. Правоохоронці з урахуванням матеріалів громадянських розслідувань відкрили справу про топ-картеліста. Та ще й встановили і суми збитків, і провели експертизу.

Але є одне насторожуюче але.

«Наші гроші» зафіксували у судовому реєстрі лише одну ухвалу по цій справі. 24 грудня Печерський райсуд за клопотанням слідчого Нацполіції Івасенка В.М. подовжив на півроку строк досудового розслідування. І тільки-но ми відкрили цю ухвалу – через день вона вже зникла с судового держреєстру. Ось посилання де була і вже немає судової ухвали.

На щастя, ще один недержавний проект «Youcontrol» зберігає копії судових рішень, і там ухвала зберіглась – ось її текст. А відтак для історії збережено факт розслідування. І у слідчих можна буде через півроку спитати «як там справи у лідера картелю?».

Бо ми вже фіксували, як «Автомагістраль-Південь» раніше потрапляла у кримінальні справи про розкрадання та корупцію, але жодна з них потім магічним чином не доводила до тюрми жодного укравтодорівця чи автомагістралівця (див. «Кримінальне досьє лідерів картелю. «Автомагістраль-Південь»). Прослідкуємо, як вчинять слідчі з криміналом цього разу…

Довідково

ТОВ «Автомагістраль-Південь» заснували одесити Олег Наливанний і Валерій Коротков. Але фактичний контроль над компанією має бізнесмен Олександр Бойко, засновник фірми «Шляховик-97», найбільшого постачальника будматеріалів та техніки для «Автомагістралі-Південь». У 2020 році «Автомагістраль-Південь» стала безумовним фаворитом «Укравтодору», виграла тендерів на 38,24 млрд гривень.

ТОВ «Техно-Буд-Центр» засноване у 2005 році в Тернополі місцевими мешканцями Юрієм Ханіним та Андрієм Яремою. У 2020 році компанія виграла тендерів з дорожніх робіт на 6,09 млрд гривень.

За інформацією у системі «Clarity Projekt», «Автомагістраль-Південь» зустрічались з «Техно-Буд-Центром» на аукціонах 80 разів. На тендерах Тернопільської САД у 2020 році розіграли між собою тендер на 1,33 млрд гривень. Зі знижкою в 1,7% підряд отримав «Техно-Буд-Центр».

На даний момент в.о. начальника САД у Тернопільській області є Михайло Качур. На момент укладання контрактів за тендерами, що розслідують правоохоронці, очільником місцевої служби автодоріг був Богдан Юлик, який заступив на цю посаду у березні 2014 року. В той самий рік його батька Івана Юлика призначили керувати СБУ у Тернопільській області.

З 2009 по 2017 Богдан Юлик був засновником ПП «Тернопільський навчально-консультаційний центр з питань закупівель». У травні 2019 року він пішов на підвищення до центрального апарату «Укравтодору» начальником відділу контролю та документального забезпечення, залишив крісло голови місцевої САД, де з того часу очільники змінюються кожні три місяці.

Ольга Прокопишина, Юрій Ніколов, «Наші гроші»