У Тернополі хочуть перейменувати вулицю Бережанську на честь Героя України

Вулицю Бережанську пропонують назвати на честь Героя України Сергія Короля.

Прохання про перейменування надійшло у міську раду Тернополя від командування військових частин А7170, А7033 та родичів загиблого захисника.

У мерії створили опитування, щоб дізнатися, чи підтримують таку ініціативу жителі облцентру.

Всі охочі можуть висловити свою думку онлайн на порталі “е-Тернопіль” через розділ “Е-демократі” за посиланням.

Опитування триватиме до 17 листопада.

Сергій Король народився 1 жовтня 1970 року в Тернополі. У 2014 році як доброволець брав участь в бойових діях на сході. З початком повномасштабного вторгнення знову став на захист країни. Був командиром 2-ї роти 83-го батальйону 105-ї окремої бригади територіальної оборони.