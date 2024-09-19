У Тернополі хочуть перейменувати вулицю Бережанську на честь Героя України
Прохання про перейменування надійшло у міську раду Тернополя від командування військових частин А7170, А7033 та родичів загиблого захисника.
У мерії створили опитування, щоб дізнатися, чи підтримують таку ініціативу жителі облцентру.
Всі охочі можуть висловити свою думку онлайн на порталі “е-Тернопіль” через розділ “Е-демократі” за посиланням.
Опитування триватиме до 17 листопада.
Сергій Король народився 1 жовтня 1970 року в Тернополі. У 2014 році як доброволець брав участь в бойових діях на сході. З початком повномасштабного вторгнення знову став на захист країни. Був командиром 2-ї роти 83-го батальйону 105-ї окремої бригади територіальної оборони.