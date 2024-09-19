Румунія наполягає, щоб Україна збивала російські “шахеди”, що летять на її територію

Румунія наполягає на тому, щоб Україна збивала російські ударні безпілотники, які летять на її територію. Керівництво НАТО має різко відреагувати на вторгнення “шахедів” у повітряний простір союзників. Про це повідомляє FAZ.

Зокрема, міністр оборони Румунії Анджел Тілвар вимагає від Північноатлантичного альянсу вжити “рішучих скоординованих” заходів у відповідь на вторгнення БпЛА Росії у повітряний простір країн-членів НАТО.

У цьому контексті Румунія попросила міністра закордонних справ Андрія Сибігу у Бухаресті збивати російські безпілотники.

Нагадаємо, 7 вересня у Латвії розбився російський військовий безпілотник. Інцидент стався в Резекненському краї на Сході країни. Президент Едгарс Ринкевичс заявив, що на подібні інциденти з ворожими дронами необхідна колективна реакція світу, адже “кількість таких інцидентів на східному фланзі НАТО зростає”.

Також 26 серпня, під час масованої ракетної атаки російських окупантів, повітряний простір Польщі порушив невідомий об’єкт. Пошуки дрона тривали декілька днів, але жодних слідів виявлено не було.

За даними Центру протидії дезінформації, російські ударні безпілотники все частіше залітають у повітряний простір країн НАТО. Таким чином ворог намагається дестабілізувати ситуацію у світі та налякати населення.

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