У Тернополі книжкове семидення минуло під знаком хороших новин та позитивних емоцій

Книги під екзотичними соусами і перемога у всеукраїнській піар-акції. У Тернопільській обласній бібліотеці для дітей відбувся Тиждень дитячого читання

Всеукраїнський тиждень дитячого читання – довгоочікувана та бажана подія для усіх книголюбів. І не важливо ­– маленький ти, чи дорослий. Якщо є любов до книги ­– то це назавжди.

Цього року через карантинні обмеження далеко не всі бажаючі мали можливість долучитись до святкових заходів у Тернопільській обласній бібліотеці для дітей. Та попри все, книжкове семидення минуло під знаком хороших новин, живих позитивних емоцій і віртуального обміну енергетикою, яку можна було відчути навіть через екрани.

Одною із знакових подій Тижня читання стала перемога письменниці Оксани Ратушняк у Всеукраїнській піар-акції «КОЛО читання. Книга єднає країну!», яку організувала Національна бібліотека України для дітей. Метою акції було знайомство в онлайн форматі з творчістю українських письменників-початківців з різних куточків України.

Із тридцяти однієї бібліотеки-учасниці, найбільшу кількість балів отримала відеопрезентація представниці від Тернопільської обласної бібліотеки для дітей – талановитої дитячої авторки Оксани Ратушняк.

Найцікавіші, найзахопливіші та найяскравіші книги дефілювали на параді гарячих книжкових новинок «Топ-10 хітових книг для дітей». У хітову десятку потрапили: “Дракон із шоколадним серцем” – Стефані Берджис; “Вікусині історії” – Сашко Дерманський; серія видань “Тедді” – Марія Лоретта Джиралдо та інші.

Справжнім детективом обернулась літературна пригода «З якої книги випала сторінка». Учасникам потрібно було зібрати розгублені по підлозі аркуші і відгадати, чи то впізнати – якій книзі належить та чи інша сторінка.

Книги на будь-який смак та під різними соусами «подавали» у Бібліокафе сектору літератури іноземними мовами. Літературні новинки, твори мовами оригіналу, жанрове розмаїття, а на десерт – серія видань англійською мовою «Princes Time», що зникає з полиць з ефектом свіжоспечених пиріжків – таке апетитне «меню» оцінять навіть найвибагливіші книгомани!

До Тижня дитячого читання та з нагоди ювілею книжки Марка Твена «Пригоди Тома Соєра» працівники інформаційно-бібліографічного відділу підготували інформаційний бюлетень «Пригодам Тома Соєра» – 145». До цієї ж події було оформлено виставку 20 видань повісті з фонду книгозбірні.

Не оминули увагою і читачів, які зустріли свято за екранами комп’ютерів та смартфонів. Діти мали змогу долучитись до цікавих онлайн заходів та вікторин: слайд-бесіда «Книга в образотворчому мистецтві», бліц-вікторина «Етикет: так просто і так складно», а також літературна вікторина «Казки великого чарівника», присвячена до дня народження великого казкаря Ганса Крістіана Андерсена.

Бібліотека вдячна реальним та віртуальним учасникам Тижня дитячого читання, а також усім, хто підтримав нашу участь у Всеукраїнській піар-акції. Зміцнюйте імунітет читанням, насолоджуйтесь весною, дбайте про себе та оточуючих і хай щастить!

Уляна Пилипчук, редакторка Тернопільської обласної бібліотеки для дітей