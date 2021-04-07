У Тернополі посилили карантин: що заборонено? (відео)

Сьогодні, 7 квітня, відбулося позачергове засідання Тернопільського міського штабу по боротьбі з коронавірусом.

Під час наради, спеціалісти розповіли про ситуацію з хворими на коронавірус в області та місті, пишуть Тернополяни.

У Тернополі на сьогодні найбільше хворіють особи, віком від 30 до 65 років – це 69,3 відсотка. У лікарнях міста на ранок 7 квітня перебуває – 315 хворих з коронавірусом. Загалом у Тернополі розгорнули 461 ліжко для хворих на коронавірус. 3361 особа отримала вакцинацію у Тернополі від коронавірусу.

Епідеміологи акцентували увагу на те, що коронавірус активно функціонує у закритих приміщеннях, тому рекомендують якнайменше перебувати часу у супермаркетах, розважальних центрах, транспорті та інше.

Під час засідання штабу звернулися також до священників, адже наближаються Великодні свята, щоб не збирати масово вірян для освячення паски.

Також епідеміологи закликають чиновників не збирати жодних масових заходів, ні спортивних, ні громадських, ні благодійних.

Крім того, в області підтвердили циркуляцію британського штаму вірусу, а це сприяє швидшому його поширенню.

“Ми намагаємося робити усе від нас залежне, щоб місто і область не потрапили у червону зону, – але кількість хворих збільшується, – відзначив Сергій Надал, міський голова Тернополя. – І відповідно нам доведеться вводити певні додаткові карантинні обмеження, щоб не потрапити в червону зону”.

Є пропозиція, щоб заборонити роботу дитячих розважальних центрів у Тернополі.

Правоохоронці доповіли про головні заклади у Тернополі, які систематично порушують карантинні вимоги.

У Тернополі систематично порушують карантинні вимоги такі розважальні заклади як – “За склом”, “Бункермуз”, “Ріверсайд”, в ресторані Оскар на вихідні зафіксували порушення.

У поліції також підтримали ініціативу заборонити у Тернополі роботу дитячих розважальних центрів та клубів.

Правоохоронці Тернополя запропонували проводити причастя у місті одноразовими ложками та збільшити кількість рейдів по закладах міста з перевірки дотримання карантинних вимог.

“Дуже часто у торгово-розважальних центрах міста є порушення карантину, – зауважив Сергій Надал. – Дуже б не хотілося їх закривати, але потрібно заставити їх дотримуватися елементарних карантинних вимог”.

У Тернополі поки що зберігають роботу громадського транспорту з врахуванням тільки сидячих місць, і люди похилого віку і надалі будуть їздити тільки з 10-ої ранку.

У місті вирішили посилити перевірки торгово-розважальних закладів та машин таксі.

Водії таксі та пасажири мають їздити у масках і не більше 3 осіб в одній машині.

Також на засіданні штабу нагадали, що з понеділка, 12 квітня усі заклади громадського харчування мають працювати виключно у режимі літніх майданчиків.

“З понеділка 12 квітня, ще на тиждень ми залишаємо на дистанційній формі навчання учнів 5-11 класів, учні 1-4 класів продовжують ходити до школи, так само як і діти відвідуватимуть садочки, натомість керівникам ПТУ, Галицького коледжу і так далі дозволити проводити практичні заняття у майстернях до 15 осіб, – повідомила Ольга Похиляк, начальник управління освіти ТМР”.