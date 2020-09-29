У Тернополі лікарі провели пацієнтці одночасно декілька операцій

10 липня 2020 року у КНП «Тернопільська міська комунальна лікарня швидкої допомоги» звернулася пацієнтка віком 60 років із скаргами на пожовтіння шкірних покривів, виражену загальну слабкість, нудоту, болі у правому підребер’ї. Зі слів пацієнтки хворіє жовчево-кам’яною хворобою (конкременти в жовчевому міхурі) протягом тривалого часу. Хворій проведено повний комплекс обстежень. Під час комп’ютерної томографії органів черевної порожнини, у даної пацієнтки діагностовано: жовчево- камяну хворобу, хронічний калькульозний холецистит, холедохолітіаз із механічною жовтяницею та злоякісну пухлину прямої кишки з розвитком часткової товстокишкової непрохідності.

Цікавий випадок? Так, медицина, дуже не проста галузь науки, але погодьтеся – дуже цікава. Такий діагноз вимагає проведення оперативного втручання. Поєднання двох гострих хірургічних патологій рідкісний, інколи, казуїстичний випадок.

Завдяки злагодженій роботі справжніх професіоналів, команді хірургів та анестезіологів, на чолі із завідувачем хірургічного відділення доц. Осадчуком Дмитром Васильовичем, даній пацієнтці одномоментно проведено ряд оперативних втручань: ендоскопічну ретроградну холангіографію з папілосфіктеротомією та літоекстракцією канкремента із загальної жовчевої протоки, наступним етапом проведено лапороскопічну холецистектомію та на заверальному етапі – лапароскопічна передня резекція прямої кишки з інтракорпоральним сигморектоанастомозом кінець-в-кінець – тривалість операції 3 год 20 хв.

Унікальність таких оперативних вртучань полягає в тому, що виконані вони одночасно завдяки злагодженній роботі операційної бригади та можливості використання висококласної медичної апаратури в малоінвазивній хірургії.

Ускладнень у післяопераційному періоді не було. Хвора в задовільному стані на 7 добу виписана із стаціонару під спостереження сімейного лікаря.

Officium medici est, ut toto, ut celeriter, ut jucunde sanet. – Обов’язок лікаря лікувати безпечно, швидко, приємно.