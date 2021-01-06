У Тернополі локдауну не буде

У Тернополі відбулося засідання по надзвичайних ситуаціях, де заслухали інформацію освітян, медиків та інших спеціалістів. Комісія прийняла рішення не вводити жодних карантинних обмежень, до тих, які були запроваджені раніше.

Дану позицію озвучив міський голова Тернополя Сергій Надал, повідомляють Тернополяни. “Протягом останніх днів у нас не те , що немає збільшення кількості хворих на коронавірус, а навпаки йде зменшення кількості таких пацієнтів, – відзначив Сергій Надал, міський голова Тернополя. – Тому з понеділка – 11 січня діти йдуть у школи – молодші класи повноцінно, а старші будуть ходити як ходили – через один день. Крім того, ми рекомендуємо суб’єктам господарювання працювати як раніше, не припиняючи своєї діяльності. Відповідні рішення уже підписані, скоро їх оприлюдянть”.