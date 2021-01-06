За обіцянку пригнати з-за кордону та розмитнити авто тернополянин заплатив невідомому майже 40 тисяч гривень

Кримінальне провадження за частиною 1 статті 190 ККУ слідчі Тернопільського відділу поліції розпочали за заявою жителя обласного центру про скоєне щодо нього шахрайство.

Зі слів потерпілого, на одному з сайтів він знайшов оголошення про послуги щодо пригону та розмитнення автомобілів з-за кордону. Зателефонувавши за вказаним номером, тернополянин дізнався, що автор оголошення уже тривалий час займається такою справою, має напрацьовану клієнтську базу і що найважливіше – бере за це невеликі гроші. Спокусившись на пропозицію незнайомця, житель Тернополя за декілька разів перерахував йому майже сорок тисяч гривень.

Спочатку незнайомець причиною відтермінування виконання своєї роботи називав карантин, далі «годував» обіцянками, врешті перестав входити на зв’язок. Обдурений тернополянин звернувся із заявою до поліції.

Правоохоронці вживають заходів, аби встановити особу пройдисвіта, а тернополян закликають не вестися на спокусливі пропозиції, і в жодному випадку не віддавати грошей, не побачивши того, що купуєте.