У Тернополі майбутні медики вчаться рятувати життя в умовах, максимально наближених до реальності

У навчально-практичному центрі симуляційного навчання ТНМУ ім. І.Я. Горбачевського, де здобувають знання майбутні лікарі та парамедики, студентам створили всі умови для якісного навчання й відпрацювання чіткого алгоритму дій у тій чи іншій клінічній ситуації. В окремо збудованому двоповерховому корпусі облаштували навчальне відділення невідкладної (екстреної) медичної допомоги. Тут міститься блок екстреної медичної допомоги (Emergency depart-ment), де майбутні медики працюють із симульованим пацієнтом. Є бокс для заїзду карети «швидкої» й сам належним чином обладнаний автомобіль. Від блоку, де асистенти здійснюють управління симуляцією, блок екстреної медичної допомоги відділяє напівпрозора перегородка. Велика лекційна аудиторія для проведення теоретичних занять за потреби може бути трансформована в залу для відпрацювання практичних навичок. Приміщення споряджені мікрофонами, камерами спостереження та всі дії студентів детально аналізують у брифінг–залі. Внутрішній дворик теж слугує для практичних занять.

Втілення проєкту з облаштування навчального корпусу невідкладної медичної допомоги стало одним з важливих кроків адміністрації ТНМУ ім. І.Я. Горбачевського задля впровадження в навчальний процес передових технологій для набуття майбутніми медиками практичного досвіду. Сучасна апаратура та манекени дозволяють студентам до автоматизму відпрацьовувати навички проведення реанімаційних заходів та надання першої допомоги в невідкладній ситуації. До важливої справи долучилися доброчинці з Німеччини – благодійний фонд «Гуманітарна допомога м. Білефельд», звідки надійшло чимало якісного медичного обладнання.

З представницею фонду, директоркою Тернопільської обласної доброчинної організації «Фонд Благодійність» Іриною Герелюс зустрілися в центрі симуляційного навчання ТНМУ:

– З 1993 року триває наша співпраця з німецьким благодійним фондом «Гуманітарна допомога міста Білефельд» і завдяки незмінній системній підтримці його керівника Пітера Регера маємо можливість втілювати різні соціально важливі проєкти. Медичний та соціальний – такі основні напрямки нашої благодійної діяльності, – каже пані Ірина. – Допомагаємо геріатричним відділенням, інтернатам, притулкам, територіальним центрам соціального забезпечення, що опікуються людьми, які опинилися у скрутних життєвих обставинах. Нашим надійним партнером є ТНМУ ім. Івана Горбачевського. Скажімо, щороку медичні бригади фахівців ТНМУ здійснюють профілактичні огляди дітей дошкільного й шкільного віку, які потребують додаткового обстеження та лікування. Ми теж прагнемо бути корисними університету, допомагаючи, зокрема, в облаштуванні центру симуляційного навчання. Це дуже важливий проєкт, адже і майбутній лікар, і парамедик формуються у стінах альма-матер, здобуваючи якісну освіту та практичні навички, а відтак і фахову компетентність.

– За минулі пів року від «Фонду Благодійність» ми отримали сучасний апарат для штучної вентиляції легень, який використовуємо на заняттях у відділенні екстреної медичної допомоги, кисневий концентратор, відсмоктувач, поліфункціональне крісло для пологів (небагато пологових відділень можуть таким похвалитися), реанімаційне ліжко й кювез для немовлят, операційну лампу. А ще – медичні функціональні меблі та карету швидкої допомоги, яку використовуємо для навчання парамедиків, – зазначила директорка центру симуляційного навчання Галина Цимбалюк. – Усе обладнання в доброму стані й відповідає світовим стандартам. Використовуючи його, студенти вчаться, зокрема, надавати екстрену медичну допомогу на ранньому госпітальному етапі.

Долучившись до розмови, завідувач кафедри медицини катастроф і військової медицини, науковий консультант центру симуляційного навчання, професор Арсен Гудима, підкреслив, що на заняттях у центрі невідкладної допомоги, студенти відшліфовують необхідні практичні навички в умовах, якнайбільш наближених до реальності.

– Відділення невідкладної (екстреної) допомоги – це підрозділ, куди передає пацієнта бригада швидкої допомоги, щоб порятунок життя відбувався спадкоємно – від швидкої та приймального відділення до спеціалізованого, де недужого лікуватимуть стаціонарно. Багатопрофільні лікарні України в обов’язковому порядку повинні створити такі підрозділи, й у нашому навчальному центрі стараннями адміністрації ТНМУ створені всі умови для підготовки відповідних висококваліфікованих фахівців. Сердечна подяка благодійному фонду з німецького міста Білефельд, обласній доброчинній організації «Фонд Благодійність», що долучилися до облаштування університетського центру симуляційного навчання та його підрозділу – навчального центру невідкладної допомоги.

Лідія ХМІЛЯР, Медична академія