“Поки покладуть в лікарню, можна вмерти”: чому госпіталізація при ковід у Тернополі є квестом на виживання

Коронавірус не відступає і підкошує здоров’я тернополян. І якщо під час захворювання самопочуття погіршується, потрібно звертатися за допомогою до медиків.

Саме так трапилося із сім’єю тернополян, яких підкосив COVID-19. І якщо мати та дочка перехворіли без особливих труднощів, то батька потрібно госпіталізовувати з температурою під 40 і пневмонією.

І тут розпочався справжній квест на виживання.

Виявляється, щоби потрапити у лікарню, треба мати позитивний тест на коронавірус. І якщо він позитивний у члена сім’ї хворого, то це зовсім нічого не означає. Байдуже, що хворий не здавав тест, бо почував себе не надто добре, щоб іти і стояти в “живій” черзі.

Так, можна дочекатися бригади, яка приїде до тебе додому і зробить тест, але це все час. Якого може і не бути “в запасі”. Чекати, поки приїде бригада, поки зроблять тест, поки віддадуть результати.

Інший бік медалі

Якщо вам потрібно у лікарню в п’ятницю ввечері або у вихідні, то ви просто туди не потрапите. Причина дуже цікава – тому що ваш сімейний лікар не на роботі і не може вам виписати електронне направлення.

Без електронного направлення у лікарню не можуть покласти.

Навіть, викликавши швидку, не вдасться цього зробити. Тому що бригада медиків, яка приїжджає на виклик, перш за все питає: “Чи є направлення та погодження з лікарнею?”. Цікаво, що адміністрації лікарень Тернополя повинні попередньо погодити, чи беруть вони цього пацієнта, чи не беруть.

Отже, за два роки коронавірусу у Тернополі так і не змогли організувати процес госпіталізації так, щоб він був зручним для жителів міста. Подейкують, що схожа ситуація у всіх лікувальних закладах країни.

Медики пояснюють це тим, що нещодавно МОЗ змінило стандарти госпіталізації хворих з COVID-19.

Тепер у лікарню забиратимуть лише пацієнтів із групи ризику, тобто осіб з онкозахворюваннями, з важкою хронічною патологією дихальної і серцево-судинної систем, з тяжким перебігом артеріальної гіпертензії, з декомпенсованим цукровим діабетом, з нирковою недостатністю та іншими важкими супутніми хворобами.

Врешті-решт тернополянина таки госпіталізували в одну із лікарень міста. Зараз його стан контролюють медики.

Що робити, якщо вам відмовили у госпіталізації

Якщо стан хворого на COVID-19 погіршується і йому відмовляють у госпіталізації, юристи радять реєструвати скарги на «гарячих лініях» офіційних відомств:

Міністерства охорони здоров’я (0-800-505-201)

уряду (15-45)

Центру громадського здоров’я (0-800-505-840).

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