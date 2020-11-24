На Тернопільщині від сильного удару злетіла кабіна з фури, у якій затиснуло водія

ДТП 23 листопада о 8.24 сталося на трасі поблизу с. Старий Вишнівець.

Трасою їхала колона з трьох фур, аж раптом остання машина врізалася у попередню. Від сильного удару злетіла кабіна з фури, у якій затиснуло водія. На щастя, чоловік залишився живий, без смертельних ушкоджень. Із закритою черепно-мозковою травмою, струсом головного мозку, забоєм грудної клітки переляканого, але живого пацієнта, після наданої допомоги, шпиталізовано у Збаразьку райлікарню.

М. ДЖУС, генеральний директор Центру ЕМД Тернопільщини.