У Тернополі на ремонтний період зупиняться ще п’ять котелень
Підприємство КП “Тернопільміськтеплокомуненерго” продовжує ремонті роботи та підготовку котелень і мереж до нового опалювального сезону. Планується, що з 29.06. по 27.07.2022 р. (на 29 днів) зупинять роботу котельні на вул. Новий Світ,36а, вул.Транспортна,7б, вул. Л. Українки,4, провулок Цегельний,1а, вул. Р. Купчинського,14а.
В зв’язку з цим балансоутримувачам, управителям та головам ОСББ житлових будинків м. Тернополя необхідно встановити металеві заглушки перед запірною арматурою на вводі у внутрішньобудинкову систему опалення з тим, щоб унеможливити дію високого тиску на трубопроводи і прилади опалення в житлових будинках та запобігти їх пориву.
За нанесені матеріальні збитки в результаті поривів трубопроводів внутрішньобудинкової системи опалення під час гідравлічних випробувань КП “ТМТКЕ” ТМР відповідальності не несе.
Перелік будинків, які обслуговують вказані котельні:
|Котельня Цегельний,1а
|ЦТП
|Миру, 13
|Каpпенка 4,6,8,10,12,14,16,18,20(гурт),22,24,26
|Будного, 22
|Котельня Н.Свiт,36а
|Новий Свiт 38
|Котельня Тpанспортна,7б
|Новий Світ, 1
|Полковника Нечая, 29
|Котельня Л.Укpаїнки,4
|Бойлерна ДПЧ-2
|Лесі Укpаїнки 6
|ЦТП
|Лесі Українки 8,10,12,14,16,18,21
|Лесі Українки,33,37,39
|Довженка 1,3,5,11,13,15,17,18
|Героїв Крут 2,4,5,6,7,9,11,13
|Манастиpського 40,42,44,46
|Доpошенка 5(гурт),6,8,12,14,16
|Д.Галицького 1,4,16
|С.Бандеpи 72,88,90,92,94,96
|Протасевича 4,6,8, 14,16,16а,18,20,22
|Савури 3,5,9,11
|Котельня Купчинського,14а
|ІТП
|Купчинського 1,7,9
|Корольова, 2, 4, 6, 8, 10
|Петлюри,1, 2, 3, 4, 6, 7, 10
|15 квітня, 2, 4, 6, 8, 10
Стуса, 2, 4, 8, 10
Увага! Оновлений графік зупинок котелень та паливних КП “ТМТКЕ” на ремонтний період 2022 pоку