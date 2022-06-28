У Тернополі на ремонтний період зупиняться ще п’ять котелень

Підприємство КП “Тернопільміськтеплокомуненерго” продовжує ремонті роботи та підготовку котелень і мереж до нового опалювального сезону. Планується, що з 29.06. по 27.07.2022 р. (на 29 днів) зупинять роботу котельні на вул. Новий Світ,36а, вул.Транспортна,7б, вул. Л. Українки,4, провулок Цегельний,1а, вул. Р. Купчинського,14а.

В зв’язку з цим балансоутримувачам, управителям та головам ОСББ житлових будинків м. Тернополя необхідно встановити металеві заглушки перед запірною арматурою на вводі у внутрішньобудинкову систему опалення з тим, щоб унеможливити дію високого тиску на трубопроводи і прилади опалення в житлових будинках та запобігти їх пориву.

За нанесені матеріальні збитки в результаті поривів трубопроводів внутрішньобудинкової системи опалення під час гідравлічних випробувань КП “ТМТКЕ” ТМР відповідальності не несе.

Перелік будинків, які обслуговують вказані котельні:

Котельня Цегельний,1а ЦТП Миру, 13 Каpпенка 4,6,8,10,12,14,16,18,20(гурт),22,24,26 Будного, 22 Котельня Н.Свiт,36а Новий Свiт 38 Котельня Тpанспортна,7б Новий Світ, 1 Полковника Нечая, 29 Котельня Л.Укpаїнки,4 Бойлерна ДПЧ-2 Лесі Укpаїнки 6 ЦТП Лесі Українки 8,10,12,14,16,18,21 Лесі Українки,33,37,39 Довженка 1,3,5,11,13,15,17,18 Героїв Крут 2,4,5,6,7,9,11,13 Манастиpського 40,42,44,46 Доpошенка 5(гурт),6,8,12,14,16 Д.Галицького 1,4,16 С.Бандеpи 72,88,90,92,94,96 Протасевича 4,6,8, 14,16,16а,18,20,22 Савури 3,5,9,11 Котельня Купчинського,14а ІТП Купчинського 1,7,9 Корольова, 2, 4, 6, 8, 10 Петлюри,1, 2, 3, 4, 6, 7, 10 15 квітня, 2, 4, 6, 8, 10

Стуса, 2, 4, 8, 10

Увага! Оновлений графік зупинок котелень та паливних КП “ТМТКЕ” на ремонтний період 2022 pоку