Наприкінці робочого тижня народні депутати з партії «Слуга народу» передали три сучасні апарати штучної вентиляції легень у лікарняні заклади області. Зокрема, голова обласної партійної організації Володимир Гевко доставив апарат в Борщівську центральну районну лікарню, нардеп Людмила Марченко – у Гусятинську, а Іван Калаур – у Підгаєцьку.

Наступного тижня ще два аналогічні апарати за сприяння нардепів отримають Тернопільська обласна дитяча лікарня та Підволочиська районна.



«Ці апарати придбані з допомогою великого соціально-відповідального бізнесу. Ми тривалий час вели переговори і доводили представникам бізнесу, на скільки потрібною і важливою є в час епідемії їхня допомога медичним закладам. Відрадно, що підприємці відгукнулися на нашу ініціативу. Результатом такої співпраці стали 5 нових сучасних апаратів штучної вентиляції легень», – каже голова обласної організації партії «Слуга народу», нардеп Володимир Гевко.

В медзакладах зраділи обновкам, адже апаратури такого рівня не мали.



«Для нас сьогоднішня подія є дуже важливою, оскільки ми отримали техніку новітнього покоління з інтелектуальним режимом. Достатньо ввести масу пацієнта, ріст – і апарат вже самостійно визначає необхідний режим вентиляції, – розповів про особливості отриманої техніки головний лікар Борщівської районної лікарні Віталій Гладкий. – Завдяки такому апарату у разі важкого перебігу хвороби в пацієнтів істотно зростає шанс вижити. У нас вже є 6 апаратів ШВЛ, але середнього класу, це – єдиний апарат вищого класу, таких по всій області – лише кілька. Нам було вкрай приємно його отримати».



Разом з сучасним апаратом ШВЛ Борщівський медзаклад отримав також кисневий оксигенатор. Даний апарат відбирає з повітря кисень і вже подає пацієнту суто зволожений кисень, який необхідний для життєдіяльності організму.



«Ми провели централізовано кисень в інфекційне відділення, дитяче, в анестезіологічне відділення у всіх палатах. Але є загальнотерапевтичне відділення, де ще немає центральної подачі кисню. І для пацієнтів терапевтичного профілю у разі потреби ми використовуватимемо оксигенатор», – пояснює актуальність отриманої апаратури Віталій Гладкий.



Зараз в Борщівській районній лікарні лікується двоє хворих на коронавірус , ще 4 вже пролікувалися в інфекційному стаціонарі.

«Усі хворі – серйозної важкості. Остання хвора з Скали-Подільсокї добу пробула була на кисневій підтримці, оскільки у неї пневмонія», – зауважив лікар.

Завдяки отриманій апаратурі медики значно впевненіше почувають себе напередодні чергових хвиль коронавірусу.



«Фахівці ведуть мову про другу і третю хвилю. Згідно прогнозів науковців, очікується зокрема ріст захворюваності восени. Тому дуже важливо, щоб лікарні області мали належне технічне забезпечення, – підкреслює Володимир Гевко. – Особливо медзаклади у райцентрах, які зазвичай не можуть похвалитися апаратурою такого рівня, як у обласних лікарень чи міських лікарень обласних центрів. Завдяки доставленій нами сучасній апаратурі більш захищеними можуть тепер почуватися і місцеві жителі. Адже вже є новітня техніка, яка у разі потреби буде використана для потреб хворих на коронавірус».

Принагідно Володимир Гевко подякував усім, хто долучився до реалізації цього важливого проекту з модернізації медичних закладів краю у час епідемії.