Заміна акумулятора в ноутбуці



Акумулятори ноутбуків природним чином зношуються через кілька років після покупки. Тому рано чи пізно кожен користувач портативного комп’ютера буде змушений замінити батарею в ноутбуці. Отже, як це зробити і чи складно замінити акумулятор в ноутбуці? Купівля нового акумулятора повинна починатися з: перевірки позначення від попередньої моделі акумулятора та/або ноутбука. Далі переконайтеся, що напруга в новому акумуляторі буде таким же, як і в старому. В кінці потрібно просто визначитися з конкретною ємністю акумулятора.

Саме в цьому посібнику ми детально проведемо вас через вибір правильного акумулятора для вашого ноутбука. Далі вас чекає коротка і універсальна інструкція, як замінити батарею в ноутбуці.

Який акумулятор для ноутбука?

При покупці нового акумулятора ноутбука ми стоїмо перед великим вибором. Отже, як вибрати найкращий акумулятор для ноутбука? Що ж, акумулятор ноутбука повинен бути точно підібраний по параметрам і ідеально підходити при вставці в гніздо ноутбука. Тут немає місця для будь-якої слабкості або мимовільного вибору батареї.

Інше питання – тип елементів, що використовуються в акумуляторі. У разі покупки оригінального акумулятора особливого значення не має. Однак при покупці заміни про неї вже потрібно пам’ятати. Параметри повинні бути правильними, щоб можна було досягти найкращих результатів. Крім того, деякі виробники замінників пропонують так звані акумулятори преміум-класу. Ці акумулятори характеризуються тим, що мають елементи від відомих виробників, таких як Samsung або Panasonic. Тоді наша увага повинна перейти до акумулятора з численними сертифікатами та захистами. Найбільш важливими є: захист від глибокого розряду, перегріву, перезаряду і перенапруги.

Останній момент – це властивості акумулятора, m.in. напруга і ємність. При виборі важливо, щоб напруга старого і нового акумулятора було однаковим. Однак у випадку з ємністю вона інша. Збільшена ємність акумулятора значно подовжує термін служби акумулятора. Таку ефективність можна збільшити до двох разів. Крім того, необхідно пам’ятати, що акумулятори зі збільшеною ємністю мають більші габарити. Деякі просто ширше і виступають за рамки ноутбука, а деякі товщі. Другий варіант однозначно більш бажаний. Чому? Ну а завдяки більш товстій базі ноутбук піднімається на висоту на кілька сантиметрів. Це дозволяє акумулятору зі збільшеною ємністю поліпшити потік повітря, тим самим знизивши внутрішню температуру в ноутбуці.

Як вибрати акумулятор для ноутбука?

Правильно вибрати акумулятор для ноутбука просто. Досить запам’ятати кілька параметрів, на які потрібно звернути увагу. Так як вибрати акумулятор для ноутбука?

● Крок 1: Маркування акумулятора – Вибираючи правильний акумулятор для ноутбука, спочатку перевірте етикетку акумулятора. Це маркування є на наклейці, приклеєної безпосередньо на батарейку. Виробники пишуть маркування дійсно по-різному. Ви можете знайти сам символ акумулятора або перед ним стоїть фраза: Model, Part Number, Battery Pack, Type тощо.

Крім того – щоб бути впевненим – перед покупкою нового акумулятора також варто перевірити модель нашого ноутбука. Для цього достатньо ввести в лупу «Відомості про систему» і пошукати згадку про вашу модель. Цей метод особливо корисний ще й тоді, коли маркування від попередньої, оригінальної батареї неможливо прочитати.

● Крок 2: Напруга акумулятора – нової батареї обов’язково має бути такою ж, як і старої батареї. Вибір досить простий, так як найчастіше напруги основного акумулятора два. Сумісні напруги 8 В і 11,1 В і 14,4 В і 14,8 В, які також ідентичні. Напруга акумулятора разом з маркуванням перевіряється на наклейці номіналу.

Зауваження! Іноді одна і та ж модель акумулятора може виникати в двох різних напругах. Акумулятори з напругою нижче 10,8 В або вище 14,4 В не взаємозамінні.

● Крок 3: Ємність акумулятора – Найпоширеніша ємність акумулятора становить 4400 мАг. Тому що більшість оригінальних акумуляторів характеризуються такою ємністю. Однак що робити, якщо час роботи такого акумулятора недостатнє? Це легко! Просто зупиніть свій вибір на акумуляторі зі збільшеною ємністю. Правило наступне – чим вище ємність, тим довше час автономної роботи і довше термін служби І тому, купуючи акумулятор ємністю 8800 мАг, ви можете використовувати свій ноутбук до двох разів довше, ніж звичайний. Звучить заманливо?

Як замінити акумулятор ноутбука?

Якщо акумулятор ноутбука вже правильно підібраний, можна приступати до його заміни. Щоб правильно замінити акумулятор в ноутбуці:

1. Вимкніть ноутбук і від’єднайте його від мережі.

2. Переверніть ноутбук догори дном, щоб у вас був вільний доступ до батарейного відсіку.

3. Потім посуньте засувки або відкрутіть кріпильні гвинти і вийміть батарею з ноутбука.

4. Переконайтеся, що новий акумулятор такий самий, як і старий. Найпростіший спосіб зробити це – порівняти маркування від акумулятора.

5. Перевірте контакти як на акумуляторі, так і на ноутбуці. Пам’ятайте, що вони повинні бути чистими і не окислюватися. Найкраще протирати їх сухою або злегка вологою ганчіркою. Дочекайтеся, поки все висохне.

6. Вставляйте в відсік новий акумулятор. Якщо батарея встановлена правильно, з’явиться характерне клацання засувок. Це означає, що акумулятор підходить і знаходиться на місці.

7. Нарешті, запустіть ноутбук, підключіть його до мережі і подивіться, чи все працює як треба.

Заміна вбудованого акумулятора в ноутбуці – інструкція

Замінити зовнішній акумулятор не надто складно. Все, що вам потрібно зробити, це витягнути старий акумулятор і замінити його на новий. Сходи починаються тільки з ноутбуків з вбудованим акумулятором. Так як же виглядає заміна вбудованого акумулятора в ноутбуці?

1. Підготуйте зручне робоче місце, наприклад, письмовий стіл.

2. Вимкніть ноутбук і від’єднайте його від мережі.

3. Переверніть ноутбук і покладіть його на рівну і стійку поверхню.

4. Потім зніміть задню кришку ноутбука. Для цього все, що вам потрібно зробити, це відкрутити кріпильні гвинти і акуратно підчепити заслінку.

5. Вийміть старий акумулятор із ноутбука. На деяких моделях ноутбуків попередньо потрібно відключити акумулятор.

6. Переконайтеся, що новий акумулятор сумісний із ноутбуком, і встановіть новий.

7. Нарешті, прикрутіть кришку дна назад.

Зведення

Незважаючи на всі зусилля і турботу про акумулятор ноутбука, такі через деякий час відмовляються підкорятися. Тоді ми змушені купувати нову батарею. Однак в цьому немає нічого страшного. Тому що завдяки цьому керівництву ви вже знаєте, як правильно вибрати акумулятор для свого ноутбука. Крім того, ви вже знаєте, що означає замінити акумулятор в ноутбуці, незалежно від того, зовнішній це акумулятор або вбудований.