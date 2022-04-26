На Тернопільщині функціонуватиме лише сім блокпостів

Про це 25 квітня під час брифінгу заявив начальник Головного управління Національної поліції в Тернопільській області Олександр Богомол.

«Було прийнято рішення про зменшення кількості блокпостів на території області. З середи 27 квітня залишаться працювати сім пропускних пунктів, діяльність решти буде тимчасово призупинена», – повідомив Олександр Богомол.

Інженерні споруди, якими були облаштовані блок-пости, будуть розібрані, аби не створювати зайвих перешкод учасникам дорожнього руху. Поліцейські та військовослужбовці, котрі несли там службу, будуть задіяні до виконання інших завдань, пов’язаних із забезпеченням безпеки та правопорядку.

Зі слів Олександра Богомола, буде збільшена кількість нарядів, котрі патрулюють вулиці населених пунктів, адже розпочинається сезон відпочинку, тому люди організовуватимуть дозвілля у паркових зонах, лісосмугах – і там потрібно буде забезпечувати порядок.

У разі ускладнення воєнної ситуації блок-пости, які тимчасово припинили свою діяльність, знову запрацюють.

Поліцейські закликають жителів області не нехтувати сигналами тривоги, дотримуватися умов комендантської години та не забувати про світло-маскувальний режим.