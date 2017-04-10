У Тернополі нацгвардієць врятував дівчину від самогубства

Мужній та відважний вчинок, який викликає повагу, зробив військовослужбовець 2 батальйону 2 Галицької бригади Національної гвардії України, що дислокується у місті Тернополі, молодший сержант Ігор Чайковський.

Військовослужбовець, який зовсім нещодавно поступив на військову службу за контрактом в лави Національної гвардії України, повертався додому та помітив дівчину, яка намагаючись покінчити життя самогубством, стрибнула з мосту у річку та втратила там свідомість.

Військовослужбовець не роздумуючи кинувся її рятувати. Гвардієць виніс непритомну дівчину з води та почав надавати домедичну допомогу, небайдужі перехожі викликали швидку.

Нацгвардієць продовжував реанімаційні заходи, до приїзду бригади швидкої допомоги, після чого передав потерпілу медичним працівникам.

Пізніше стало відомо, що дівчина, в наслідок падіння з моста, отримала важкі ушкодження.

«У мене навіть не було жодного сумніву, стрибати у воду чи ні, – розповідає молодший сержант Ігор Чайковський. – Все відбулось дуже швидко і я одразу направився за дівчиною. Я точно знав як мені діяти, і всю домедичну допомогу надав так, як відпрацьовували раніше на заняттях по тактичній медицині».

Старший солдат Аліна Новікова

Фото майора Анатолія Матвіїва

Група інформації і комунікації Західного ТУ НГУ