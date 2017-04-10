На Тернопільщині затримали злочинний “дует”

Протиправним діям 23-річного жителя райцентру та його 22-річному товаришу з села Васьківці передувало розпиття алкогольних напоїв.

Вже під час гулянки один зі зловмисників задумав навідатися до помешкання ще одного знайомого, з яким в минулому вчинив бійку. І хоч опісля інциденту обидві сторони примирилися, молодик образи не забув тому й надумав помститися.

До будинку приїхали автівкою вже вночі. В хаті на той момент ніхто не проживав, тож хлопці розбили вікно та залізли досередини. Побачили в одній з кімнат шини від іномарки і вирішили забрати їх як компенсацію за образи. Хотіли погрузити шини у багажник машини, однак злочинного наміру підозрювані так і не довели до кінця. Злодіїв помітили працівники групи швидкого реагування, які патрулювали вулицю та доправили до відділення поліції. Парубки у скоєному зізналися.

Відомості про подію внесено згідно частини 3 стаття 15(змах на злочин) та частини 3 статті 185 ККУ (крадіжка). Слідчі дії тривають.