На Тернопільщині у річку Збруч зафіксували скид невідомої рідини з неприємним запахом

💧 У районі Скали-Подільської Чортківського району до річки Збруч зафіксували скид каламутно-пінної рідини невідомого походження. Вона мала неприємний запах.

Факт скиду виявили державні інспектори Державної екологічної інспекції у Тернопільській області спільно з громадським інспектором з охорони довкілля.

Фахівці зафіксували потрапляння у водойму каламутно-пінної рідини з неприємним запахом. Наразі її походження та склад невідомі.

Для встановлення складу речовини та можливого впливу на річку інспектори відібрали проби води для лабораторних досліджень.

🧪 Результати аналізів визначать подальші дії. Якщо буде встановлено перевищення нормативних показників, матеріали передадуть правоохоронцям для встановлення винних осіб.

В Екоінспекції зазначають, що продовжують контролювати дотримання природоохоронного законодавства.

Мешканців закликають повідомляти про випадки можливого забруднення довкілля через вебресурс «ЕкоЗагроза» або безпосередньо до Державної екологічної інспекції у Тернопільській області.

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