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Новини Тернополя 

У Тернополі обрали незалежних членів наглядових рад двох міських лікарень

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У Тернопільській міській раді провели співбесіди з кандидатами до наглядових рад КНП «Міська лікарня №2» та КНП «Лікарня швидкої допомоги». За результатами відбору визначили по чотири незалежні члени для кожної ради.

До наглядової ради Міської лікарні №2 увійшли:

  • Петро Левицький;

  • Михайло Ібрагімов;

  • Тетяна Горб’як;

  • Віталій Семенюк.

Незалежними членами наглядової ради Лікарні швидкої допомоги стали:

  • Ірина Камишна;

  • Андрій Желізко;

  • Андрій Богданець;

  • Михайло Ібрагімов.

Наглядові ради мають сприяти прозорій роботі та розвитку медичних закладів. Серед їхніх завдань — захист прав пацієнтів, підтримка медичних працівників, контроль за прозорістю оплати праці й навантаженням персоналу, а також нагляд за використанням ресурсів лікарень.

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