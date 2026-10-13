У Тернополі обрали незалежних членів наглядових рад двох міських лікарень

У Тернопільській міській раді провели співбесіди з кандидатами до наглядових рад КНП «Міська лікарня №2» та КНП «Лікарня швидкої допомоги». За результатами відбору визначили по чотири незалежні члени для кожної ради.

До наглядової ради Міської лікарні №2 увійшли:

Петро Левицький;

Михайло Ібрагімов;

Тетяна Горб’як;

Віталій Семенюк.

Незалежними членами наглядової ради Лікарні швидкої допомоги стали:

Ірина Камишна;

Андрій Желізко;

Андрій Богданець;

Михайло Ібрагімов.

Наглядові ради мають сприяти прозорій роботі та розвитку медичних закладів. Серед їхніх завдань — захист прав пацієнтів, підтримка медичних працівників, контроль за прозорістю оплати праці й навантаженням персоналу, а також нагляд за використанням ресурсів лікарень.