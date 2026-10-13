У Тернополі обрали незалежних членів наглядових рад двох міських лікарень
У Тернопільській міській раді провели співбесіди з кандидатами до наглядових рад КНП «Міська лікарня №2» та КНП «Лікарня швидкої допомоги». За результатами відбору визначили по чотири незалежні члени для кожної ради.
До наглядової ради Міської лікарні №2 увійшли:
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Петро Левицький;
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Михайло Ібрагімов;
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Тетяна Горб’як;
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Віталій Семенюк.
Незалежними членами наглядової ради Лікарні швидкої допомоги стали:
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Ірина Камишна;
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Андрій Желізко;
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Андрій Богданець;
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Михайло Ібрагімов.
Наглядові ради мають сприяти прозорій роботі та розвитку медичних закладів. Серед їхніх завдань — захист прав пацієнтів, підтримка медичних працівників, контроль за прозорістю оплати праці й навантаженням персоналу, а також нагляд за використанням ресурсів лікарень.