Росіяни атакували Рівне безпілотниками: вибухотехніки вилучили нерозірвану бойову частину дрона

Увечері 12 жовтня російські війська атакували Рівне безпілотниками. Унаслідок удару пошкоджень зазнала нежитлова будівля. За попередніми даними, загиблих і травмованих немає.

Про атаку близько 21:00 повідомив голова Рівненської обласної державної адміністрації Олександр Коваль. Під ударом опинилася цивільна забудова міста.

Через загрозу повторних вибухів мешканців будинків поблизу місця влучання закликали відійти на безпечну відстань — щонайменше 100 метрів.

Під час огляду території вибухотехніки виявили нерозірвану частину реактивного безпілотника. Фахівці вилучили та евакуювали бойовий заряд для подальшого знищення.

Поліцейські оточили місце події та обмежили доступ сторонніх. Також на місці працювали психологи поліції, які надавали допомогу місцевим жителям.