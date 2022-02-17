У Тернополі організовують футбольний турнір, приурочений пам’яті Небесної сотні

19-20 лютого в СК “Політехнік” у Тернополі відбудеться футбольний турнір пам’яті Небесної сотні та усіх загиблих за волю України.

З історії турніру. Спершу він був приурочений до Дня Святого Миколая. Під час майдану теж проходив. Учасники прийняли участь у турнірі, який проходив 20 грудня 2013 року і повернулися на Тернопільський майдан. Після подій у Києві у лютому 2014 року та збройної агресії Московії проти України турнір у 2015 році було прийнято назвати “Пам’яті Небесної Сотні та усіх загиблих за волю та Незалежність України”. Загалом турнір проводиться в 15-те.

– Дуже важливо проводити турнір саме сьогодні, коли ворог брязкає зброєю біля наших кордонів, тим самим показати нашу єдність та підтримку ЗСУ. В єдності наша сила! Слава Україні! Уже п’ять наших хлопців, які були співорганізаторами турніру не має з нами. Вічна їм пам’ять, – зазначив один з організаторів змагань Володимир Мосейко.

У турнірі братимуть участь військові, ветерани АТО/ООС, волонтери та пересічні любителі футболу.

Джерело: Тижневик “Номер один”