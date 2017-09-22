У Тернополі організували неймовірну фольклорно-етнографічну імпрезу (фото)

130 років тому у Тернополі вперше відкрили українську етнографічну виставку. З нагоди ювілейної дати в Обласному краєзнавчому музеї організували фольклорно-етнографічну імпрезу.

Особливо вразила колекція борщівських сорочок, про яку я навіть не здогадувалась, ділиться враженнями в мережі Фейсбук Марічка Юрчак.

Загалом, у фонді музею близько 100 жіночих та чоловічих сорочок. Однак, бракує манекенів, аби виставити всі строї. А виставку раджу відвідати! Відроджуймо і зберігаймо давню вишивку разом!

Фото Maya Yurckevych