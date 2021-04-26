У Тернополі патрульні допомогли вагітній жінці

24 квітня на спецлінію 102 надійшло звернення від вдячного громадянина. Чоловік розповів, що повертаючись додому з роботи, потрапив у затор. Саме в цей час до нього зателефонувала вагітна дружина та повідомила, що в неї почалися перейми. Майбутній батько розгубився, адже дружина перебувала вдома за межами міста, тож він мав швидко доїхати до неї, щоб відвезти в лікарню. Як ніколи вчасно, неподалік проїзджав екіпаж патрульних. Чоловік звернувся до них за допомогою та вже за лічені хвилини патрульні супроводили громадянина на виїзд з міста.