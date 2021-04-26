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Новини Тернополя 

У Тернополі патрульні допомогли вагітній жінці

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24 квітня на спецлінію 102 надійшло звернення від вдячного громадянина. Чоловік розповів, що повертаючись додому з роботи, потрапив у затор. Саме в цей час до нього зателефонувала вагітна дружина та повідомила, що в неї почалися перейми. Майбутній батько розгубився, адже дружина перебувала вдома за межами міста, тож він мав швидко доїхати до неї, щоб відвезти в лікарню. Як ніколи вчасно, неподалік проїзджав екіпаж патрульних. Чоловік звернувся до них за допомогою та вже за лічені хвилини патрульні супроводили громадянина на виїзд з міста.

Наступного дня, громадянин звернувся на спецлінію 102 та висловив інспекторам подяку.

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