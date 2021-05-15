14:26 | 15.05.2021
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Новини Тернополя 

У Тернополі пенсіонери знову безкоштовно їздитимуть у маршрутках без обмежень у часі

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Пенсіонери за віком в робочі, вихідні і святкові дні їздитимуть в маршрутних таксі, комунальних автобусах та тролейбусах безкоштовно та без обмежень у часі, за наявності пільгової «Соціальної карти тернополянина». Про це повідомляють у міській раді.

Відповідно до карантинних обмежень, які діють на територіях з «жовтим» рівнем епіднебезпеки, перевезення пасажирів у громадському транспорті здійснюються лише в межах сидячих місць та у засобах індивідуального захисту.

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