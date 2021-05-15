У Тернополі пенсіонери знову безкоштовно їздитимуть у маршрутках без обмежень у часі

Пенсіонери за віком в робочі, вихідні і святкові дні їздитимуть в маршрутних таксі, комунальних автобусах та тролейбусах безкоштовно та без обмежень у часі, за наявності пільгової «Соціальної карти тернополянина». Про це повідомляють у міській раді.