У Тернополі пенсіонери знову безкоштовно їздитимуть у маршрутках без обмежень у часі
Пенсіонери за віком в робочі, вихідні і святкові дні їздитимуть в маршрутних таксі, комунальних автобусах та тролейбусах безкоштовно та без обмежень у часі, за наявності пільгової «Соціальної карти тернополянина». Про це повідомляють у міській раді.
Відповідно до карантинних обмежень, які діють на територіях з «жовтим» рівнем епіднебезпеки, перевезення пасажирів у громадському транспорті здійснюються лише в межах сидячих місць та у засобах індивідуального захисту.