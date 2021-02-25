Світлодіодні світильники для промисловості від магазину «Brille»

Світлодіодне освітлення є відмінним рішенням, якщо необхідно підготувати ефективне і якісне джерело світла. Поділ пристроїв на категорії дозволяє із зручністю вибрати те, що підходить під конкретні завдання, умови та вимоги. Так з’явилися промислові світильники, для внутрішнього або зовнішнього освітлення, для загального і акцентованого освітлення.

Світлодіодні моделі активно використовуються як засіб економії. Вибираючи обладнання тут https://www.brille.ua/ua/osveshchenie/ofisnie-promishlennie-svetilniki/vid_svetodiodnie/ кожен в підсумку знайде гідне рішення під свої запити. Пропозиції магазину «Brille» зручно розділені в асортименті з можливістю за лічені хвилини встановити критерії вибору і зробити покупку.

Особливості промислового освітлення

Є певні вимоги, яким повинні відповідати промислові світильники:

яскраве, але не осліплююче працівника світло, що дозволяє аналізувати інтенсивність виробничих процесів;

конструкція повинна включати противідблискуючі дифузори і сітки;

рівномірний розподіл світла без темних або яскравих зон;

застосування ламп з вбудованими відбивачами;

температура 3300-7000 градусів за Кельвіном, що відповідає денному світлу.

У складі світлодіодних виробів немає шкідливих речовин. Вони більш довговічні, зносостійкі і універсальні у використанні. Якість світла відповідає нормам і вимогам санітарії. Простота в монтажі дозволить в будь-який момент здійснити демонтаж і установку на інше місце.

Асортимент промислових світильників

Ці прилади поділяються на кілька категорій:

лінійні світильники;

аварійні;

адміністративні;

вологозахищені;

бактерицидні офісні моделі;

круглі світильники.

Ці та багато інших пропозицій завжди можна знайти в магазині «Brille». Зручність додаткового вибору супроводжується можливістю встановити ряд критеріїв.

Оплата і доставка

В Україні працює 25 магазинів, куди можна прийти і вибрати бра, торшери, вуличне освітлення, офісне та промислове. Величезна кількість пропозицій сприяє ідеальній покупці на основі особистих переваг.

Купівля через інтернет-магазин доступна за допомогою доставки, а оплата або за фактом отримання та перевірки товару, або після оформлення замовлення. Менеджери в будь-якому випадку нададуть допомогу, дадуть консультації і рекомендації, після чого приймуть замовлення на покупку за бажанням клієнта.