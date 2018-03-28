У Тернополі піймали крадіїв акумуляторів

З машин, припаркованих на території приватного підприємства, невідомі винесли акумуляторні батареї. Про крадіжку обладнання повідомив працівник підприємства.

На місце злочину виїжджала слідчо-оперативна група. За словами Михайла Вербовського, на територію підприємства невідомі проникли в період з 15:00 по 17:00. За цей час вони зняли чотири акумулятора з трьох вантажних авто – “Кразу”, “Уралу” та “Зіла”.

Сума збитків, яку злодії спричинили підприємству, – майже десять тисяч гривень. У ході проведених оперативно-розшукових заходів працівники кримінальної поліції міста та області вийшли на слід підозрюваних. Це – чоловіки, 1984 та 1990 років народження. Один з них мешканець Тернополя, а інший – з Тернопільського району. У скоєному вони зізналися.

Вирішується питання про обрання їм міри запобіжного заходу та оголошення підозри.

Цей факт внесений в єдиний реєстр досудових розслідувань за статтею 185 частина 3 ККУ. Перевіряють крадіїв і на причетність до схожих злочинів. Триває слідство.

За матеріалами відділу комунікації поліції Тернопільської області.