11 людей померли: невтішна статистика COVID-19 на Тернопільщині
200 нових випадків коронавірусної хвороби COVID-19 зафіксовано в Тернопільській області станом на 31 березня 2021 року.
Також за останню добу
летальних випадків – 11 (чоловік 61 р. Чортківський район с. Верхівці, жінка 78 р. м. Борщів, жінка 70 р. Чортківський район с. Залісся, жінка 64 р. Тернопільський район с. Мислова, жінка 73 р. смт Підволочиськ, чоловік 83 р. м. Тернопіль, чоловік 65 р. Тернопільський район с. Домаморич, чоловік 73 р. м. Тернопіль, чоловік 73 р. Тернопільський район с. Золотники, чоловік 66 р. м. Тернопіль, жінка 82 р. м. Тернопіль)
одужало – 331 особа
проведено досліджень методом ПЛР – 1989
За весь час пандемії в Тернопільській області
захворіло – 54078 осіб;
одужало – 44927 осіб;
летальних випадків – 762 (3 випадки жителі інших областей).
Загалом випадки підтверджено:
– Кременецький район – 5822 (5085 одужало, 80 летальних):
в т.ч. м. Кременець – 1244 (1062 одужало, 20 летальних)
– Тернопільський район – 32423 (26847 одужало, 421 летальних):
в т.ч. м. Тернопіль – 14745 (12285 одужало, 195 летальних)
– Чортківський район – 15833 (12995 одужало, 258 летальних):
в т.ч. м. Чортків – 2242 (1735 одужало, 20 летальних)
Географія поширення нових випадків:
Кременецький район (52 особи):
• м. Кременець – 7
• с. Білокриниця – 1
• с. Гаї – 1
• с. Великі Бережці – 1
• с. Жолоби – 1
• с. Іква – 2
• с. Катеринівка – 4
• с. Кімната – 1
• с. Крижі – 1
• с. Лідихів – 3
• с. Малі Бережці – 2
• с. Ридомиль – 1
• с. Старий Олексинець – 10
• с. Сапанів – 1
• м. Ланівці – 8
• с. Нападівка – 2
• с. Татаринці – 2
• с. Шушківці – 1
• с. Васьківці – 2
• с. Підгайці – 1
Тернопільський район (142 особи):
• м. Тернопіль – 20
• м. Бережани – 4
• с. Надорожнів – 1
• м. Збараж – 5
• с. Вищі Луб’янки – 1
• с. Гніздичне – 2
• с. Гори-Стрийовецькі – 2
• с. Іванчани – 2
• с. Максимівка – 1
• с. Нижчі Луб’янки – 1
• с. Романове Село – 2
• с. Синягівка – 1
• с. Чагарі Збаразькі – 2
• с. Чернихівці – 1
• смт Козова – 6
• с. Городище – 1
• с. Золота Слобода – 1
• с. Кальне – 1
• с. Потік – 3
• смт Підволочиськ – 4
• м. Скалат – 4
• с. Галущинці – 4
• с. Жеребки – 1
• с. Колодіївка – 5
• с. Криве – 3
• с. Нове Село – 1
• с. Панасівка – 1
• с. Староміщина – 1
• с. Скорики – 1
• с. Сухівці – 1
• м. Теребовля – 2
• с. Боричівка – 2
• с. Глещава – 4
• с. Іванівка – 1
• с. Струсів – 2
• смт Великі Бірки – 3
• смт Велика Березовиця – 6
• с. Буцнів – 1
• с. Великі Гаї – 11
• с. Дичків – 2
• с. Мишковичі – 4
• с. Настасів – 2
• с. Острів – 4
• с. Прошова – 1
• с. Підгородне – 1
• с. Петриків – 1
• с. Серединки – 2
Чортківський район (6 осіб):
• с. Ланівці – 1
• с. Шупарка – 1
• м. Бучач – 1
• с. Новоставці – 1
• м. Монастириська – 2
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