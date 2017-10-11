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У яких кабінетах на Тернопільщині небезпечніше, ніж в АТО

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Президент  Петро Порошенко  перед  виборами  обіцяв  великі зарплати і   відповідні  страхівки  українським  воїнам.  Але  на четвертий  рік  війни,  обіцянки  так  і  залишилися  обіцянками, чого  не  скажеш  про  гвинтиків  системи,  яким  по  всій  вертикалі,  забезпечені  комфортні  умови  перебування  на  посадах,   плюс  повна  безвідповідальність.

Якщо  подивитись  на  зарплати  найвищих  посадовців  Бучацького  району,  у  тому  числі  на  зарплати  посадовців  місцевого  самоврядування  (нормативно-правові  акти  Кабміну  є  основним  дороговказом  для  розрахунку  фонду  заробітної  плати  місцевих  органів  влади ),  то  бачимо  парадоксальну  ситуацію:  виходить  так,  що  у  кабінетах  Фреяка В. і  Мосціпана Й. гірші  умови  і  більший  ризик  для  життя,  аніж  в  окопі  нашого  воїна,  а  Бебих  В.,  на  джипі,  почувається  важче,  ніж   екіпаж бойової  машини  на  сході  України. 

Коли  пенсіонери  отримують  1100  грн.,  працюючі  в  межах  3 – 4  тис.  грн.,  коли  наші  люди  на  чужині  важкою  працею  заробляють   10 – 18  тис.  грн.  наші  керівники  району  (доводячи  його до  знищення:  скорочуються  робочі  місця,  виробництво  вирізається  на  металобрухт,  зростає  заборгованість  по  зарплаті  освітянам  і  медикам; люди,  особливо  молодь,  масово  виїжджають  за  кордон,  на  депутатський  фонд  допомоги  людям  на  лікування  виділяють  мізер)    мають  захмарні  зарплати.

Голова  Бучацької  районної  ради  – Фреяк Віталій за  серпень  місяць  отримав  34 172,  83  грн.

Голова  Бучацької  районної  державної  адміністрації – Бебих  Віталій за  серпень  місяць   отримав  25 752,  98  грн.

Міський  голова  Бучача  – Мосціпан  Йосиф за  серпень  місяць отримав – 15 679, 74  грн.

Керівник  апарату  Бучацької  РДА  Слободян Марія,  яка  у  час  розстрілу  Небесної  Сотні  знаходилася під  портретом  Януковича у  РДА, за  липень  місяць  отримала  21 012, 82  грн. 

І  це  тільки  «суха»  зарплата,  а  ще  розподіл  ресурсів, майна,  а  ще  службовий  транспорт,  паливно-мастильні  матеріали, водії.  Ось  і  виходить,  що  для  жителів  району  утримання  такої влади  у  районі  на  вагу  золота.  А  ми  часто  задаємо  собі  питання:  « Чому  ми  такі  бідні?»

Депутат  Бучацької районної  ради Петро  Чорнота

Бучацький портал

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