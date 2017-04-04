У Тернополі посеред ночі спіймали двох злодіїв

Близько 3-ї години ранку, 2 квітня, на вулиці Симоненка патрульні виявили 2-х підозрілих осіб. Інспектори підійшли до них, щоб перевірити їх особи. 36 та 37-річні чоловіки мали при собі металеві стрижні довжиною близько 50 см, рукавички, ліхтарі та магніт.

Перевіривши громадян, патрульні встановили, що дані особи вже притягались до відповідальності за здійснення крадіжок. На місце події викликано слідчо-оперативну групу. Після проведення експертних дій було виявлено ознаки зламу замків підвального приміщення та проникнення в нього вищевказаних громадян.