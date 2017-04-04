Суд щодо позову Павла Іванечка про поділ дошкільнят за місцем проживання: проміжний результат

У понеділок, 3 квітня, у Тернопільському міськрайонному суді відбулося перше засідання щодо адміністративного позову Павла Іванечка з Гаїв-Шевченківських, який оскаржує рішення Тернопільської міської ради про розподіл дошкільнят на міських і сільських.

Проміжний результат – заслухано заперечення щодо позову зі сторони відповідача (тобто, представників Тернопільської міської ради). Для збору додаткових документів, які могли б обґрунтувати оскаржуване рішення міської ради, суддя Віктор Братасюк переніс розгляд справи на 5 травня ц.р.

«Сподіваюся, 5 травня перейдемо до процедури дебатів, за результатами яких і буде прийнято рішення суду першої інстанції», – сказав Павло Іванечко.

До слова, комісією Тернопільської міської ради подано проект рішення про скасування раніше прийнятого рішення щодо розподілу дітей у дитсадках за місцем проживання. Чи увійшло це питання у порядок денний сесії міської ради 4 квітня наразі невідомо.