У Тернополі “послизнувся” тролейбус і врізався в дерево, поруч з житловим будинком
Рухаючись проспектом Степана Бандери в бік центру, тролейбус з’їхав з проїжджої частини на тротуар, відтак врізався у дерево. Мало що забракло для того, аби габаритний транспортний засіб врізався в одноповерховий житловий будинок.
Постраждалих, на щастя, немає. Наразі на місці дорожньо-транспортної пригоди працює патрульна поліція, з’ясовуються обставини.
Як зазначають водії, сьогодні на дорозі дуже слизько через ожеледицю, що, найімовірніше, і стало причиною ДТП.