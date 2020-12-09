У Тернополі “послизнувся” тролейбус і врізався в дерево, поруч з житловим будинком

Рухаючись проспектом Степана Бандери в бік центру, тролейбус з’їхав з проїжджої частини на тротуар, відтак врізався у дерево. Мало що забракло для того, аби габаритний транспортний засіб врізався в одноповерховий житловий будинок.

Постраждалих, на щастя, немає. Наразі на місці дорожньо-транспортної пригоди працює патрульна поліція, з’ясовуються обставини.

Як зазначають водії, сьогодні на дорозі дуже слизько через ожеледицю, що, найімовірніше, і стало причиною ДТП.