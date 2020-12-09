11:24 | 9.12.2020
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Новини Тернополя. Тернопільські новини та події

Новини Тернополя 

У Тернополі “послизнувся” тролейбус і врізався в дерево, поруч з житловим будинком

Irena 0 Views Прокоментуй!

Рухаючись проспектом Степана Бандери в бік центру, тролейбус з’їхав з проїжджої частини на тротуар, відтак врізався у дерево. Мало що забракло для того, аби габаритний транспортний засіб врізався в одноповерховий житловий будинок.

Постраждалих, на щастя, немає. Наразі на місці дорожньо-транспортної пригоди працює патрульна поліція, з’ясовуються обставини. 

Як зазначають водії, сьогодні на дорозі дуже слизько через ожеледицю, що, найімовірніше, і стало причиною ДТП.

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