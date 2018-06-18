У Тернополі повністю знищено парк «Воскресіння»

Проїжджаючи вул. Тарнавського тернополяни протягом років спостерігали в долині чітко розграфлені доріжки у вигляді променів з посадженими деревами та кущами. Це був закладений та освячений новий парк «Воскресіння», автором якого був відомий американський ландшафтний архітектор Джон Звожек із Прінстона. Парк мав стати окрасою найбільших житлових районів міста. Джон в свій час закохався у Тернопіль, його архітектуру, озеро і переїхав сюди жити. Саме результати його роботи ще донедавна прикрашали Тернопіль, робили його неповторним та самобутнім містом. До найвідоміших робіт Звожека відноситься встановлення скульптурної композиції Сюарта Джонсона «Випадкова зустріч», розарій біля пам’ятника Степану Бандері, реконструкція скверу біля пам’ятника Т.Г. Шевченку.

Проте, внаслідок злочинної бездіяльності, необдуманої, а подекуди, за всіма ознаками, корупційної діяльності місцевої влади, знищено майже все, що безкорисливо зробив для міста відомий волонтер. За дивних обставин зникла одна скульптура із композиції «Випадкова зустріч», розарій було розкрадено, кущовидну магнолію на бульварі Шевченка порубали на дрова. Не врятувався від схем діючого мера і парк «Воскресіння». Внаслідок підписаного С.В. Надалом рішення, яке проштовхнула підконтрольна йому більшість однопартійців, парк було знищено. Про це йдеться на сторінці ДемАльянс Тернопіль.

Схема, за якою знищувався цей парк, така ж, як і сотні інших, за якими призначені Сергієм Віталієвичем чиновники планомірно руйнують та дерибанять міську інфраструктуру. Спочатку у засобах масової інформації розповсюдили дезінформацію, переконуючи насторожену громаду, що парк залишиться. Адресу, ділянки, яка розташована по вул. Спортивній, заздалегідь замінили на проспект Злуки і передали ділянку традиційному, як для схем цього голови, КП «Тернопільбудінвестзамовник». Тепер там бовваніє масив будівель незрозумілого призначення, на перших поверхах яких розміщені гаражі. Не зупинило збільшення масиву гаражів і близькість території єдиного на мікрорайон дитячого садка. На здоров’я майбутніх поколінь тернополян голова уже не вперше не звертає уваги. Очевидно для мера є важливіші, ближчі до тіла, пріоритети.

В архівах місцевої преси можна віднайти наступні слова Джона Звожека: «Такі працьовиті люди, прекрасна земля і багата природа. Українці мають всі можливості жити заможно! Чому ви неактивні?».

Тож чи не вистачить нам, тернополяни, терпіти таку міську владу з брехунів та комбінаторів, котрі знищують на наших очах останні парки, бульвари, сквери, винищують озеленення. Історія міста твориться на наших очах, і від кожного з нас залежить майбутнє поколінь тернополян.

Зробімо перший крок, врятуймо від забудови наш парк Національного Відродження, збираймося, гуртуймося, не будьмо байдужі!