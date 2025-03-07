На Тернопільщині на соціальні потреби спрямували майже 1,3 млрд гривень

Протягом січня-лютого 2025 року підприємці та роботодавці Тернопільської області перерахували 1 млрд 270,7 млн грн єдиного соціального внеску (ЄСВ). Це на 252,7 млн грн (24,8%) більше, ніж за аналогічний період минулого року.

Сплата ЄСВ є основним джерелом наповнення фондів соціального страхування, що забезпечує виплату пенсій, фінансування соціальних гарантій у разі безробіття, нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань.

Дякуємо платникам податків за сумлінне виконання обов’язків!

📌 Важливо!

З 2025 року відновлено обов’язкову сплату ЄСВ для фізичних осіб-підприємців (ФОП), незалежних професіоналів та членів фермерських господарств. Сплата здійснюється на загальних підставах.